Zeeland tegen ProRail: lange reparatietijd spoor onacceptabel

Het provinciebestuur van Zeeland vindt het onacceptabel dat het weken duurt voordat de problemen met de verzakte spoorlijn in de provincie zijn opgelost. De provincie stuurt een brief over de kwestie naar spoorbeheerder ProRail en verwacht uitleg, schrijft Omroep Zeeland.

Het treinverkeer van en naar Zeeland is sinds een week ontregeld. Door de wekenlange regen zijn op de spoorlijn Bergen op Zoom-Vlissingen talloze verzakkingen in de kleigrond gemeld. Afgelopen weekend is een begin gemaakt met het herstelwerk. Dat kan weken duren. Tot die tijd rijden er minder treinen, die bovendien hun snelheid moeten aanpassen. Voor reizigers betekent dat vertraging.

De provincie hoopt met de brief meer duidelijkheid te krijgen over de duur van de werkzaamheden. Gedeputeerde Harry van der Maas vraagt zich af of een wekenlange reparatie met veel hinder voor reizigers in de Randstad zou worden geaccepteerd. "Ik weet het antwoord niet, maar ik kom op voor de Zeeuwse belangen", zegt hij.

Zeeland wil verder van ProRail weten hoe situaties als deze in de toekomst voorkomen kunnen worden.