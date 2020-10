Laatste woord Jos B.: 'Ik ben mijn geheim kwijt, het is nu aan de rechter'

B. was emotioneel, slikte af en toe zijn tranen weg. Hij reageerde op wat de familie Verstappen eerder tijdens de rechtszaak aan hem vroeg. "Heeft mijn verklaring antwoord kunnen geven op de vragen van de moeder? Heeft hij pijn gehad, was hij bang, heeft hij om ons geroepen? Ik heb die antwoorden niet. Maar ze willen een veroordeling, een verdachte, een dader. Die zit hier volgens hen. Dat ben ik."

"Hoeveel pech kun je hebben dat je iemand vindt die dood is?" Dat zei Jos B. in zijn laatste woord in de rechtszaal. Hij verklaarde nogmaals dat hij Nicky Verstappen in 1998 dood heeft gevonden op de Brunssummerheide.

Hij zei opnieuw dat het hem spijt dat hij zijn verklaring nu pas geeft. Hij verwees naar een eerdere zedenzaak waarbij hij betrokken was, in 1985. "Nadat de politie bij mij thuis was geweest, had ik toen wel de moed me te melden. Ik hoorde van de rechercheur: wat er ook maar gebeurt met een kind, we zullen jou vinden. Dat is me altijd bijgebleven."

Nadat hij even stil was en zacht snikte, zei hij: "In '98 had ik die moed niet meer."

Ten slotte zei hij dat het nu aan de rechter is om te beslissen wat er met zijn leven gaat gebeuren. "Wat heeft de verklaring mij opgeleverd? Enkel opluchting", voegde hij toe, terwijl zijn stem brak. "Ik ben mijn geheim kwijt."

Gespannen

De sfeer tijdens de laatste zittingsdag was gespannen. Zowel het Openbaar Ministerie als de verdediging kreeg nog één keer het woord. De officieren van justitie beschuldigen advocaat Roethof van tendentieuze uitlatingen in zijn pleidooi. Hij zou selectief hebben geciteerd uit de standpunten van het OM en uit de verklaringen van deskundigen.

Roethof reageerde fel. Op zijn beurt verweet hij de officieren zijn woorden te verdraaien.

Seksueel misbruik

Het Openbaar Ministerie eiste vorige week vijftien jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging tegen Jos B. voor het seksueel misbruiken en doden van de 11-jarige Nicky Verstappen. Daarnaast wordt hem het bezit van kinderporno ten laste gelegd.

Volgens het OM is er sprake van gekwalificeerde doodslag. Dat betekent dat Nicky is gedood om een ander misdrijf, namelijk seksueel misbruik, te verhullen. Op basis van de twee pathologen die sectie hebben gedaan op het lichaam van Nicky concludeert het OM dat de jongen is verkracht voordat hij overleed.

Vrijspraak

Maandag pleitte B.'s advocaat Roethof voor vrijspraak. Hij wees daarbij op de vele deskundigen die zijn gehoord en die dezelfde conclusie trokken: seksueel misbruik kan niet worden vastgesteld, en ook de doodsoorzaak is niet bekend.

Maar volgens het OM is het dna van B. dat gevonden is op de onderbroek van Nicky voldoende bewijs voor seksueel misbruik. Het OM wijst er daarbij op dat het ook seksueel misbruik is als met de hand in iemands broek wordt gegaan. Ook gaat het ervan uit dat Nicky opzettelijk is gedood, omdat een natuurlijke doodsoorzaak zou zijn uit te sluiten.

De rechter neemt meer tijd om tot een uitspraak te komen dan gebruikelijk. Op 20 november is de uitspraak in de zaak.