Inwoners Boekel huis uit vanwege extreme putlucht

Bewoners van twee straten in Boekel zijn gisteravond geëvacueerd vanwege een rotte eierlucht. De stank was zo erg dat een aantal woningen aan de Molenstraat en de Vlonder preventief werden ontruimd en de brandweer metingen begon. "Op sommige plekken is de geur wat minder, maar op andere plekken ga je bijna over je nek", zei een lokale journalist tegen Omroep Brabant.

Aan het begin van de nacht bleek dat de vieze lucht werd veroorzaakt door zwavelwaterstof. Dat is een kleurloos gas dat onder meer kan ontstaan bij de ontbinding van organische resten. Het heeft de geur van rotte eieren en wordt al geroken bij kleine concentraties. In dit geval was geen sprake van een gevaarlijke concentratie, zegt de gemeente Boekel. Waardoor de zwavelwaterstof kon vrijkomen is niet duidelijk.

De brandweer heeft het riool in de buurt doorgespoeld. Daarna nam de stank af en konden mensen terug naar huis. Op Facebook vraagt de gemeente mensen om putjes en toiletten door te spoelen en goed te ventileren.