Nederlander bij Poolse grens gepakt met 270 kilo illegaal vuurwerk

Een Nederlander van 32 is in het oosten van Duitsland gepakt met een laadruim vol illegaal vuurwerk. Volgens de Duitse politie had de man 270 kilo in zijn auto geladen.

De man viel op bij een controle in Altglietzen, dicht bij de Duits-Poolse grens. De Duitse politie meldt niet welk type vuurwerk de man precies had gekocht, maar het voldeed in ieder geval niet aan de eisen voor Duits of Nederlands vuurwerk.

In Duitsland mag je maximaal 50 kilo aan vuurwerk vervoeren. In Nederland geldt een limiet van 25 kilo. Vervoer mag in Nederland ook alleen op de officiële verkoopdagen voor vuurwerk: 28, 29 en 30 december.

Langs de Duits-Poolse grens zijn geregeld controles op illegaal vuurwerk. Volgens de Duitse politie wordt op markten en in winkels over de grens veel vuurwerk aangeboden dat niet aan de veiligheidseisen voldoet. "Blijf af van niet-gecontroleerd vuurwerk", waarschuwt de politie.