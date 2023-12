Zomercarnaval Rotterdam erkend met plek op Unesco-lijst

Het Zomercarnaval Rotterdam staat vanaf nu op de internationale Unesco-lijst van immaterieel erfgoed. Ook de techniek van graslandbevloeiing - waarbij water uit een rivier of beek via geulen door een weiland wordt geleid voor irrigatie - is op de lijst gezet.

Het Zomercarnaval stond al op de Nederlandse lijst van immaterieel erfgoed. In 2020 nomineerde toenmalig minister Van Engelshoven van Cultuur de bonte stoet praalwagens, carnavalsgroepen en dansers voor de internationale Unesco-lijst. Ze zei dat het evenement de diversiteit van Nederland weerspiegelt en mensen verbindt.

Unesco zegt dat het Zomercarnaval teruggrijpt op carnavalstradities uit het Caribische deel van het koninkrijk en uit Kaapverdië, Suriname en Spanje. "Groepen met verschillende achtergronden bereiden zich een jaar lang voor. Samen maken ze kostuums of wagens en repeteren voor de parade. Deze gezamenlijke inspanning maakt het Zomercarnaval tot 'levend erfgoed van de mensheid'."

Dit is wat de honderdduizenden bezoekers van het Zomercarnaval ieder jaar zien: