Koploper Arsenal wint ternauwernood bij laagvlieger Luton Town: 4-3

Arsenal geeft Liverpool daarmee niet de kans om de koppositie over te nemen. De nummer twee van de competitie komt woensdagavond in actie tegen het wankele Sheffield United, dat op de laatste plaats staat. Sheffield besloot dinsdag als eerste Premier League-club van dit seizoen afscheid te nemen van zijn trainer, Paul Heckingbottom.

Was Arsenal tegen Luton Town op een gelijkspel blijven steken, dan had Liverpool woensdagavond de koppositie op basis van doelsaldo kunnen overnemen.

Verbijstering

Arsenal-middenvelder Gabriel Martinelli opende de score halverwege de eerste helft, nadat de verdedigers van Luton Town hem over het hoofd hadden gezien en hij in het strafschopgebied vrij kon binnenschieten. Gabriel Osho kopte vijf minuten later de gelijkmaker binnen namens de thuisploeg.

Vlak voor rust kwam Arsenal via Gabriel Jesus weer op voorsprong. Het voorbereidende werk was van Bukayo Saka, die Ben White met een fraaie steekpass in staat stelde een perfecte voorzet op de Braziliaanse spits af te leveren. De tweede helft was amper vijf minuten bezig toen Luton Town weer op gelijke hoogte kwam, ditmaal via Elijah Adebayo.

Groot was de verbijstering bij de Londense koploper toen Luton Town, dat dit seizoen voor het eerst in de clubgeschiedenis in de Premier League uitkomt en momenteel op de zeventiende plaats staat, via Ross Barkley de 3-2 scoorde.

Opnieuw stond de gelijkmaker binnen enkele minuten alweer op het scorebord. Kai Havertz tikte de bal van dichtbij koeltjes over Luton-doelman Thomas Kaminski.

Slotoffensief

De spelers van Arsenal voerden in de slotfase de druk op Luton Town flink op. Zo kreeg Havertz vlak voor tijd een grote kopkans, maar de 24-jarige Duitser zag zijn inzet over de lat getikt worden. Even later eindigde een hard schot van invaller Leandro Trossard maar net naast het doel.

Het was Declan Rice die het slotoffensief van Arsenal in de 97ste minuut beloonde. Hij kopte 'The Gunners' op aangeven van Martin Ødegaard naar de zwaarbevochten zege.