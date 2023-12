Engeland wint ruim van Schotland maar komt treffer tekort en loopt Spelen mis

Het Engeland van bondscoach Sarina Wiegman heeft zich niet geplaatst voor de finaleronde van de Nations League, ondanks een ruime overwinning op Schotland (0-6). Nederland won in Tilburg met 4-0 van België waardoor Engeland een doelpunt te kort komt. De Nations League Finals gelden bij de vrouwen tevens als kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen. Wiegman baalt van de uitschakeling, maar ziet ook positieve punten: "Je hebt geen invloed op andere wedstrijden. We voelen ons verslagen, maar ik kan alleen maar zeggen dat ik trots ben op het team en op de prestatie van vandaag." Vooraf was het de vraag hoe erg de Schotten hun best zouden doen tegen Engeland. Bij het Internationaal Olympisch Comité doen beide landen samen met Noord-Ierland en Wales mee als Groot-Brittannië. Bij de UEFA en de FIFA doen de vier landen los mee. Historisch gezien bestaat Team Groot-Brittannië voor het overgrote deel uit Engelse speelsters. Voor de Spelen van 2012 en 2020 werden slechts twee Schotse voetbalsters geselecteerd. Ook tegenwoordig zijn het waarschijnlijk twee speelsters van Schotland die aanspraak maken op een plek in de selectie. Erin Cuthbert stond in de basis, Caroline Weir is zwaar geblesseerd en zou de Spelen van Parijs waarschijnlijk sowieso hebben gemist. Mead terug in de basis, gelijk belangrijk Al binnen het kwartier kopte Alex Greenwood een corner van Beth Mead binnen: 1-0. Mead stond voor het eerst sinds haar zware knieblessure weer in de basis bij Engeland. De partner van Vivianne Miedema - topscorer van het laatste EK - liet zich dus gelijk gelden met een assist.

Binnen het halfuur had het 0-2 moeten staan maar Lauren Hemp schoot de bal vanaf een paar meter op een leeg doel op de paal. Dat doelpunt viel er in de 38ste minuut alsnog, een schot van Lauren James plofte via een Schotse in het doel. Een minuut later scoorde James opnieuw, dit keer raakte de Schotse keeper haar harde schot nog aan. Maar het was niet genoeg om een doelpunt te voorkomen: 0-3. Voor rust werd het zelfs 0-4, via Mead. Het was haar eerste goal voor Engeland in vijftien maanden. Met dat doelpunt kwam Engeland virtueel op de eerste plaats in de groep op doelsaldo, omdat het Nederlands elftal 'maar' met 1-0 voorstond tegen België.

Vervolg Nations League/olympisch kwalificatietoernooi Nederland is als groepshoofd van de Nations League door naar de Nations League Finals samen met de andere drie groepshoofden Frankrijk, Spanje en Duitsland. Op 11 december is de loting, dan wordt bepaald wie elkaar treffen in de halve finales. Beide finalisten kwalificeren zich voor de Olympische Spelen in Parijs van volgend jaar. Frankrijk is daar overigens al voor gekwalificeerd als gastland. Kwalificeert Frankrijk zich voor de finale, dan is de wedstrijd om de derde/vierde plek ook een duel om een olympisch ticket.