Ruim dertig co-vergisters dicht in Noord-Nederland door vondst amfetamine

Bij verschillende co-vergisters in Groningen, Friesland en Drenthe is een te hoge concentratie van de stof amfetamine aangetroffen. Hoe dat daar terecht is gekomen, wordt nog uitgezocht. De bedrijven zijn gesloten totdat er meer duidelijkheid is. Het gaat om 23 van de 33 onderzochte co-vergisters in de drie provincies.

Een co-vergister wordt gebruikt om groen gas te winnen. Het werkt als volgt: biologisch afval, zoals maïs of gras, wordt vermengd met mest en het vergistingsproces daarvan levert groen gas op. Daarnaast blijft een restproduct over dat digestaat heet. Dat restproduct wordt dan weer gebruikt als meststof op het land.

Amfetamine is de belangrijkste stof voor de drug speed en heeft een oppeppend effect. Omdat er amfetamine is aangetroffen, mag de digestaat niet worden afgevoerd als meststof, schrijft Omroep Friesland. "Dan belanden de amfetaminen in de bodem en dat wil je gewoon niet", zegt de gedeputeerde van de provincie. "Dus wij zijn nu aan het kijken of we het tijdelijk moeten opslaan, of dat we het allemaal moeten afvoeren. Dat heeft natuurlijk grote financiële gevolgen."

RTV Drenthe meldt dat eigenaren van co-vergisters in die provincie het verontreinigde digestaat onder voorwaarden opslaan op eigen terrein.

Volle mestkelders

RTV Noord sprak met Henk Hulshoff, regiobestuurder van boerenorganisatie LTO Noord. Hij zegt dat de aanwezigheid van amfetaminen in de co-vergisters niet per se gerelateerd hoeft te zijn aan de productie van drugs. "Het onderzoek moet dat uitwijzen. Het is nu nog allemaal speculatie." Hij verwacht binnenkort nieuwe onderzoeksresultaten in te zien over de eventuele link met amfetamines en drugs.

LTO maakt zich intussen zorgen over het stilleggen van de co-vergisters omdat boeren op die manier blijven zitten met volle mestkelders. Normaal wordt bij hen de mest afgenomen om te gebruiken in het vergistingsproces.