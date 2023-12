Oranje na bloedstollende ontknoping naar finaleronde Nations League

Maar dat was buiten Damaris Egurrola gerekend. Zij verving tegen België de geblesseerde Jackie Groenen en werd onverwachts de grote heldin van Oranje met twee doelpunten in blessuretijd.

De Engelse ploeg van bondscoach Sarina Wiegman haalde uit in het Britse onderonsje met Schotland ( 0-6 ) met ook een doelpunt in blessuretijd, waardoor de kansen van Nederland op het bereiken van de finaleronde verkeken leken.

De 1-0 ruststand in Tilburg was een voorzichtige weerspiegeling van de verhoudingen. Nederland was veel beter dan de zuiderburen. Lineth Beerensteyn luisterde haar honderdste interland op met de openingstreffer, op aangeven van Victoria Pelova.

Tien minuten na rust kreeg Oranje weer hoop, door wie anders dan Beerensteyn. Na haar twee goals afgelopen vrijdag op Wembley scoorde zij ook in Tilburg tweemaal. Maar ook Engeland vond al snel weer het net (0-5), waardoor Nederland meer doelpunten nodig had.

Onverzadigd en licht teleurgesteld zocht de ploeg van bondscoach Andries Jonker de kleedkamer op. Daar werd ook hen ongetwijfeld duidelijk wat zich in Glasgow afspeelde: Engeland had er halverwege al vier goals inliggen en stond dus virtueel eerste in de groep, met één doelpunt voorsprong op Nederland.

Vanaf de bank werd de joker ingezet: Vivianne Miedema. De topscorer aller tijden kwam met nog 25 minuten op de klok om haar land te redden. Met Miedema's fitheid wordt nog voorzichtig omgesprongen, maar nu was het 'alles of niets' voor Oranje.

Jill Roord was er tweemaal dichtbij. Eerst werd haar schot met links knap gered door keeper Nicky Evrard. Uit een hoekschop volleerde zij even later net langs de buitenkant van de paal.

Tien minuten voor tijd leek Miedema daadwerkelijk de verlosser te worden. Met de bal aan de voet knokte zij zich langs vier Belgische verdedigers, schoot slim laag in, maar kreeg de bal niet langs keeper Evrard. Ook Roord, Martens en nog maar eens Beerensteyn kregen een derde treffer niet in het net.

Damaris Egurrola

Maar de heldenrol was voor iemand anders weggelegd. Egurrola speelde de hoofdrol in de blessuretijd. De vervlochten ontknopingen van de wedstrijden in Tilburg en Glasgow zouden als filmscript bijna ongeloofwaardig zijn.

De 3-0 van Egurrola in de 91ste minuut betekende dat Nederland virtueel weer eerste kwam te staan. In de 93ste minuut was het raak in Glasgow: 0-6 voor Engeland, dat er nu weer met de groepswinst vandoor leek te gaan. Maar daar, in minuut 95, was Egurrola weer. Zij bekroonde de Oranje-storm naar het Belgische doel door de 4-0 binnen te koppen.

Dolle vreugde in Tilburg. Zeker toen duidelijk werd dat Engeland het feestje nu echt niet meer kon verstoren: in Glasgow was al afgefloten.