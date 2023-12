BBC: bewijs voor seksueel geweld Hamas op muziekfestival Israël

Er komen steeds meer gedetailleerde verhalen naar buiten over heftig seksueel misbruik op het aangevallen muziekfestival in Israël op 7 oktober. De BBC heeft beelden gezien van een vrouw die aan de politie in Israël details vertelt over een extreem gewelddadige verkrachting door meerdere Hamas-leden. De Israëlische politie liet de beelden zien aan journalisten.

Pas op, dit artikel bevat beschrijvingen van seksueel geweld.

De getuige vertelt volgens de nieuwszender dat Hamas-leden lichaamsdelen van een vrouw afsneden, die delen weggooiden, haar verkrachtten en vervolgens doodden.

De beschrijvingen die de omroep doet van beelden en de getuigenverklaringen komen overeen met wat Israël gisteren presenteerde op een speciale zitting van de Verenigde Naties. Ook andere media berichtten vlak na de aanslag over verkrachtingen en andere vormen van seksueel geweld.

The Times schreef dit weekend over een mannelijke festivalbezoeker die zag hoe een vrouw werd verkracht. De man deed alsof hij dood was en verstopte zich enkele uren onder gedode slachtoffers. De 39-jarige man zag dat er een vrouw werd verkracht door acht of tien mannen, waarna ze werd gedood. "Toen ze klaar waren moesten ze lachen."

Een ambulancemedewerker vertelde eerder aan onder meer Die Welt dat een gedood meisje van veertien jaar in kibboets Be'eri werd gevonden met sporen van seksueel geweld op haar lichaam.

Sommige getuigen van de aanvallen op 7 oktober zijn opgenomen vanwege mentale problemen die zijn ontstaan door wat ze hebben gezien en meegemaakt, vertelt de Israëlische politie aan BBC.

Bewijs op lichamen

Mensen die de lichamen van slachtoffers borgen en met de BBC spraken, hebben het over beschadigde bekkens en andere gruwelijkheden. De Israëlische politie meldt aan de Britse omroep dat het nog te vroeg is om te concluderen dat het gebruik van seksueel geweld deel uitmaakte van het vooropgezette aanvalsplan van Hamas, maar dat gegevens op de mobiele telefoons van Hamas-terroristen erop lijken te wijzen "dat alles systematisch was".

Ook op videobeelden die Hamas zelf maakte van de aanval is onder meer een vrouw met bloed rond haar geslachtsdelen te zien. Ook gingen er vrij snel na de aanval beelden rond op internet waarop naakte of halfnaakte vrouwen werden weggedragen door Hamas. Israël heeft tot nu toe geen beelden van daadwerkelijke verkrachtingen getoond aan journalisten.

Ontkenning

Hamas ontkent alle aantijgingen over seksueel misbruik. De verhalen over misbruik zijn volgens Hamas door Israël verzonnen om de "humane" behandeling van gijzelaars in diskrediet te brengen.

Woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken Matthew Miller zei eerder vandaag dat Hamas sommige vrouwelijke gijzelaars niet wil vrijlaten uit angst dat ze praten over het seksueel geweld dat ze hebben ondervonden. Miller zegt dat de Amerikaanse regering "geen reden heeft om te twijfelen" aan berichten over verkrachtingen door Hamas-militanten.