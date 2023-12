Griekse scheidsrechters staken uit protest tegen supportersgeweld

Griekse scheidsrechters fluiten wegens gevaarlijke werkomstandigheden voorlopig geen wedstrijden meer in de Super League, de hoogste voetbaldivisie van Griekenland. In een brief aan de nationale scheidsrechterscommissie schrijven de arbiters dat ze regelmatig doelwit zijn van (doods)bedreigingen en dat ze daar genoeg van hebben.

"In de afgelopen jaren zijn scheidsrechters een permanent doelwit geweest, een boksbal en een zondebok", staat in de brief. "Bedreigingen, verbale en fysieke aanvallen en pesten zijn slechts enkele van de problemen die ons voetbal giftig hebben gemaakt." Ook grensrechters en andere wedstrijdofficials sluiten zich aan bij het protest.

De staking begint komend weekeinde tijdens de veertiende speelronde en zal net zolang duren totdat "de werkomstandigheden geschikt zijn voor onze eigen veiligheid", aldus de scheidsrechters.