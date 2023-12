Expositie over Nederlandse roofkunst geopend in Sri Lanka: 'Verdiept relatie'

Trommels, dansers, een doorgeknipt lint en veel emotie. Na maanden van voorbereidingen opende vandaag in Sri Lanka een tentoonstelling met erfgoed dat ooit door Nederland werd gestolen. Eerder dit jaar werd bekend dat Nederland de zes objecten uit het Rijksmuseum zou teruggeven.

Het gaat om twee ceremoniële zwaarden, twee geweren, een mes en als pronkstuk een kanon. Dat werd in de 18e eeuw door de VOC buitgemaakt tijdens een oorlog met het toenmalige koninkrijk Kandy.

De 17-jarige Disuli Sadeesma is een van de eerste bezoekers van de tentoonstelling in het Nationale Museum van de Sri Lankaanse hoofdstad Colombo. Ze spijbelde zelfs van school om te kunnen gaan. "Dit is een heel belangrijk moment voor ons", zegt zij. "Om deze waardevolle objecten na bijna 300 jaar terug in Sri Lanka te hebben is historisch. Door deze objecten met onze eigen ogen te zien, kunnen wij meer leren over onze eigen geschiedenis en ons erfgoed."

'Nieuwe verhalen vertellen'

Valika Smeulders, hoofd van de geschiedenisafdeling van het Rijksmuseum, was aanwezig bij de openingsceremonie. "Door deze objecten terug te brengen naar het land van herkomst kun je er nieuw onderzoek naar doen en er nieuwe verhalen over vertellen. Wij kunnen nu veel beter vertellen wat de relatie is geweest tussen beide landen en wat dat betekend heeft aan beide kanten van het verhaal."

In Nederland, vertelt Smeulders, werd bij objecten zoals het Kanon van Kandy heel lang het verhaal verteld van hoe rijk en machtig Nederland in de koloniale tijd was. Voor de bezoekers van de tentoonstelling in Colombo staan de wapens symbool voor hun eigen rijke geschiedenis. "We kunnen zien dat we een geweldige beschaving hadden", zegt de 75-jarige Sisira Rajapaksa. "Als je hier niet trots van wordt, dan heb je geen gevoel."

Ook Shanaka Sanjeewa zegt heel trots te zijn. "Deze objecten behoren ons toe. We zijn Nederland dankbaar voor de teruggave."

Nieuwsuur maakte eerder dit jaar onderstaande video over de teruggave van de roofkunst: