Vroeger druk op de weg en op het spoor in 'sintspits'

Waar tijdens een normale dinsdagavondspits het zwaartepunt rond 17.30 uur ligt, was dat vandaag een uurtje eerder. Ook de (mot)regen leidt tot extra vertraging.

"Zoals verwacht is het vroeger druk", zegt Dennis Mooij van de ANWB op NPO Radio 1. "Veel mensen proberen op tijd thuis te zijn voor pakjesavond."

Volgens de NS waren er op sommige stations voordat de spits begon al meer mensen dan op een gemiddelde dinsdag. Die vroegere drukte deed zich onder meer voor op station Utrecht Centraal en in Den Bosch, zegt een NS-woordvoerder.

Met pakjesavond voor de deur is het op de Nederlandse wegen en het spoor eerder druk dan normaal. Rond 17.15 uur stonden er volgens de ANWB ruim 160 files van in totaal ruim 830 kilometer lang. Die files komen onder meer door mensen die vroeger thuis willen zijn, maar er gebeurde ook een aantal ongelukken.

Volgens Mooij is er vooral op de A27 veel vertraging. Door gaten in het asfalt en een dichte rijstrook bij knooppunt Everdingen zijn mensen daar drie kwartier langer onderweg. Ook op de A50 is er vanaf Oss een half uur vertraging. Daar gebeurde een ongeluk.

Op het spoor was er tot eind van de middag een stroomstoring rond Amersfoort Centraal, waardoor reizigers vertraging opliepen. Er reden geen treinen van en naar Amersfoort.

Verder is er onder meer tussen Leiden en Lelystad sprake van een defecte bovenleiding, waardoor er ongeveer een half uur extra reistijd is. Dat geldt ook voor het traject tussen Leiden en Den Haag Centraal. De NS meldt dat dit tot ongeveer 21.30 uur zal duren.

Ook voor pakketbezorgers is het vandaag een drukke dag. In de drukke decembermaand worden alle zeilen bijgezet om de miljoenen pakketten op tijd te bezorgen: