Reizigers België krijgen opnieuw last van treinstaking

Voor de derde keer dit jaar legt het Belgische treinpersoneel vanavond het werk neer uit protest tegen een reorganisatie. De staking duurt 48 uur. Ook reizigers in Nederland hebben daar last van: zowel bij NS International als Eurostar (voorheen Thalys) vallen treinen uit. De spoorbedrijven roepen reizigers op hun reisplanner en website in de gaten te houden voor de laatste informatie.

Vorige maand staakte het Belgische treinpersoneel ook al voor 48 uur, met als gevolg veel vertragingen en treinuitval.

Op sociale media is grote onvrede bij reizigers. "Hoe lang moeten wij dit nog pikken?" vraagt iemand zich af op X. "Gelukkig komt Sinterklaas met de stoomboot", zegt een ander.

Slepend conflict

De medewerkers staken omdat ze het oneens zijn met plannen van de Belgische spoorwegmaatschappij NMBS. Die verhogen volgens hen de werkdruk. Zo worden er mensen ontslagen en klaagt het personeel dat het meer werk moet doen in minder tijd.

Voorzitter Gunter Blauwens van vakbond ACOD Spoor vindt de reorganisatie onbegrijpelijk. "We moeten een signaal geven want het gaat de verkeerde kant uit." Volgens hem zullen de plannen leiden tot nog meer treinen die niet op tijd rijden. "Dit is geen staking voor een beter loon, wij staken voor een betere stiptheid."

Toenemende vertraging tussen Amsterdam en Brussel

Nederlandse reizigers zullen vooral last hebben van vertragingen tussen Amsterdam en Brussel. Op dat traject is dit jaar sowieso al meer vertraging dan vorig jaar. Tussen juli en september had ongeveer een kwart van de treinen op dit traject vertraging. Zij kwamen langer dan vijf minuten te laat aan op hun eindbestemming.