Manchester United weert journalisten na berichten over ontevreden spelersgroep

De verslaggevers van Sky Sports News, Manchester Evening News, The Mirror en het Engelse ESPN werden dinsdag geweerd van de persconferentie in aanloop naar de competitiewedstrijd tegen Chelsea van woensdagavond.

Berichten in diverse Engelse media over de tanende grip van Manchester United-manager Erik ten Hag op de spelersgroep is voor de betreffende journalisten niet zonder consequenties gebleven.

Negatieve berichtgeving

De journalisten hadden geschreven dat een deel van de spelers minder gelukkig is met Ten Hag. In een verklaring legt Manchester United uit dat het niet zozeer verbolgen is over de negatieve berichtgeving, maar wel over het feit dat er niet vooraf contact is opgenomen met de club, waardoor "we de kans hadden gekregen commentaar te geven of de context te schetsen".

"Ze moeten eerst naar ons komen", sprak Ten Hag op de persbijeenkomst, "en niet achter onze rug om dit soort artikelen publiceren. Dat is niet juist."

'Geen problemen'

Dat er ontevreden spelers in de groep rondlopen, kan de coach, die al sinds september geen beroep meer doet op de verbannen Jadon Sancho, zich wel voorstellen. "Natuurlijk, in elk team zijn er spelers die weinig spelen en die niet zo blij zijn. Dat is niet anders dan normaal. Ze moeten wachten op hun kans. Maar nee, problemen zijn er niet."