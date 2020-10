PSV-coach Schmidt hoopt tegen PEC Zwolle al op WK-held Götze

Mario Götze kan mogelijk zondag al zijn debuut maken voor PSV in de uitwedstrijd bij PEC Zwolle. Trainer Roger Schmidt zei dat de Duitse aanwinst een goede indruk maakt en wellicht al deel kan uitmaken van de selectie.

"Mario oogt fit. Ook toen hij geen club had, heeft hij individueel hard getraind", zei de PSV-trainer. "Mario is nog niet 100 procent fit, maar dat is logisch. Hij mist nog wedstrijdritme."

Geduld gehad

De 28-jarige Götze werd op de laatste transferdag door PSV vastgelegd, tot verrassing van iedereen. "We hebben geduld gehad en aan het einde van de transfermarkt toegeslagen. Soms gaat het om timing in de wereld van het voetbal. Zeker als het gaat om transfers", zegt Schmidt.

Schmidt is in ieder geval in zijn nopjes met Götze: "Hij is iemand die onze manier van spelen als geen ander begrijpt. Mario was in zijn eerste periode bij Dortmund op zijn best op het middenveld en in die rol wil ik hem ook gaan gebruiken."