Duo jaren achter de tralies voor brute moorden in Lieshout en Amsterdam

De rechtbank heeft een 52-jarige man uit Den Bosch veroordeeld tot een gevangenisstraf van dertig jaar voor twee moorden, een in Lieshout en een in Amsterdam. Zijn medeverdachte, een 34-jarige vrouw, krijgt een celstraf van 22 jaar en 11 maanden.

De medeverdachte, de transseksuele prostituee Sharona de J., woonde sinds april 2021 in bij een klant, een gepensioneerde zakenman uit Lieshout. In mei van dit jaar appte ze haar partner in crime Bill C., eveneens een klant, dat de zakenman sliep en ze liet hem binnen. C. liep door naar de slaapkamer en sloeg de bewoner met een hamer meerdere keren op zijn hoofd, waardoor hij stierf.

Binnen een uur lieten de twee een drugsdealer naar de woning komen om hen van drugs te voorzien. In de twee weken daarna plunderden ze de rekening van het slachtoffer en stalen zijn creditcards, telefoon, laptop en muntenverzameling. Ook verkochten ze zijn aandelen. Alles bij elkaar maakten ze 90.000 euro buit. Het geld ging naar harddrugs en luxe goederen. Het slachtoffer lieten ze al die tijd in de slaapkamer liggen.

Na twee weken week het duo uit naar dure hotels in Amsterdam. Vanuit daar stuurde De J. met de telefoon van de man appjes naar diens familie, om hen te laten weten dat het goed met hem ging. De Bosschenaar reed nog twee keer naar de villa in Lieshout om de hondjes van de man te eten te geven.

Moord Amsterdam

Familieleden van de zakenman hadden ondertussen argwaan gekregen. Op 11 juni van dat jaar gingen ze naar zijn woning en vonden zijn lichaam. De politie kwam er al snel achter dat het duo er iets mee te maken had en ook dat ze inmiddels bij een 65-jarige man uit Amsterdam waren ingetrokken.

Toen agenten daar eind juni een inval deden, vonden ze zijn lichaam verstopt onder dekens en een matras tussen de keukentafel en een bankstel. Uit de verhoren is gebleken dat hij het tweetal uit zijn huis had willen zetten. De Bosschenaar heeft hem toen op instructie van de vrouw met een snoertje gewurgd. Tijdens de worsteling probeerde de vrouw het slachtoffer met een pan op zijn hoofd te slaan.

Ook na deze moord plunderde het tweetal de rekening van hun slachtoffer. Spullen van hem ruilden ze bij een pandjeshuis in voor geld. Opnieuw ging een deel van het geld op aan drugs.

Onherstelbaar leed en gemis

"Het is moeilijk om woorden te vinden die het ultieme gebrek aan respect voor de levens van de slachtoffers en de gruwelijkheid van de delicten goed weergeven", schrijft de rechtbank. Daar komt bij dat de nabestaanden een "groot en onherstelbaar leed en gemis" is aangedaan. De rechtbank wijst verder op de "beroering, afschuw en gevoelens van angst en onveiligheid" die deze moorden in de samenleving hebben losgemaakt. "Duidelijk is dat dit soort delicten zwaar bestraft moet worden."

Volgens de rechtbank kan de maatschappij, mede gelet op de leeftijd van Bill C., tegen hem beschermd worden met de maximale tijdelijke celstraf van dertig jaar. Voor de vrouw vindt de rechtbank een celstraf van 23 jaar op zijn plaats. Ze krijgt een maand strafvermindering omdat de behandeling van de zaak zo lang geduurd heeft.

Ook moeten de twee in totaal 140.000 euro schadevergoeding aan de nabestaanden betalen, plus de 90.000 euro die ze met de verkoop van aandelen en andere eigendommen van de zakenman uit Lieshout hebben verdiend.