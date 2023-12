Gio Lippens stopt als wielerverslaggever NOS

Sportverslaggever Gio Lippens stopt begin februari 2024 bij de NOS. Na 35 dienstjaren, waarvan 31 als wielercommentator, gaat hij met pensioen. Na de wereldkampioenschappen veldrijden in Tsjechië, op 3 en 4 februari, stopt Lippens definitief.

"Het is een keuze die ik zelf maak en dat voelt prettig", zegt Gio Lippens. "Ik vind mijn werk nog altijd erg leuk, maar het moment om met pensioen te gaan en andere dingen te doen is daar. En bovendien vind ik dit een mooi moment om het stokje aan een nieuwe generatie door te geven."

Na zijn journalistieke opleiding in Tilburg werkte Lippens bij diverse dagbladen, waaronder het AD. Hij begon als atletiekverslaggever en ging onder andere in 1988 naar de Olympische Spelen in Seoul. In 1989 volgde de overstap naar de radio.

Vaste man aan de finish

Lippens begon bij de NOS bij het radioprogramma Langs de Lijn. In 1993 was Lippens voor het eerst als wielercommentator te horen. Eerst achterop de motor en sinds 2008 als vaste man aan de finish van de Tour de France bij NOS Radio Tour de France.