OM eist 7 jaar cel en tbs tegen drankrijder die met 250 km/u gezin van 4 doodreed

Het OM eist tegen een man die dit jaar op de A59 met hoge snelheid een gezin van vier mensen doodreed een gevangenisstraf van zeven jaar plus tbs. De 33-jarige verdachte, Thomas de G. uit Zevenbergschen Hoek, had veel te veel gedronken, reed 250 kilometer per uur en filmde zijn rit, waardoor hij maar één hand aan het stuur had.

Volgens het OM is de verdachte schuldig aan doodslag. Hij nam de kans voor lief dat er doden zouden vallen door zijn rijgedrag in combinatie met het drinken. Omdat de kans op herhaling groot is, eist het OM naast de celstraf ook tbs. Na het uitzitten van zijn straf mag hij tien jaar geen autorijden, als het aan het OM ligt.

Het ongeluk gebeurde begin maart, rond 21.15 uur, bij Sprang-Capelle. Vier leden van één gezin uit Raamsdonksveer kwamen om: de 46-jarige ouders, hun zoon van 13 en dochter van 10. Ze waren op weg naar huis na het vieren van de verjaardag van de vader.

Verschrikkelijk

De G. reed in zijn Seat Leon op de linkerbaan van achter in op de auto van de slachtoffers. De bestuurster was kort daarvoor naar de linkerbaan gegaan om een vrachtwagen in te halen. Pas op het allerlaatst remde de verdachte. Zijn snelheid was toen nog iets meer dan 200 kilometer per uur.

De auto van de slachtoffers raakte na de eerste klap nog een vrachtwagen en een derde personenauto en vloog toen in brand. Mensen die hulp probeerden te bieden zagen dat in ieder geval de bestuurster van de auto na de klap nog leefde. Zij wilden haar uit het wrak halen, maar konden de deuren niet open krijgen. "De slachtoffers zijn op een verschrikkelijke manier aan hun eind gekomen", zei de voorzitter van de rechtbank.

Te veel op

De G. had een promillage van 1,77, waar maximaal 0,5 is toegestaan. Hij had zeker zeven flesjes bier gedronken en gaf toe een zware drinker te zijn. Voor rijden onder invloed raakte hij al eens zijn rijbewijs kwijt, hij moest toen een verplichte cursus volgen. Ook werd hij door de ggz behandeld vanwege zijn alcoholgebruik en waarschuwde een vriendin hem veelvuldig om niet met drank op in de auto te stappen.

De verdachte zegt zich van de autorit alleen het laatste moment te kunnen herinneren, vlak voor de klap. "Ik heb overschat dat ik de auto nog kon besturen, ik had last van een black-out." De officier van justitie liet weten dat niet geloofwaardig te vinden, omdat De G. zich al het andere van die avond wel herinnert.

Idiote dingen

Het Snapchat-filmpje dat De G. tot het moment van het ongeluk maakte, werd in de volle rechtszaal afgespeeld. Daarop is te zien dat de auto, waarschijnlijk door de snelheid, aan het trillen is. Op De G.'s telefoon werden nog meer filmpjes gevonden waarop hij zijn eigen snelheidsovertredingen vastlegt. Ook is daarop te zien dat hij achter het stuur drinkt.

De rechter vroeg hem: "Waarom doet u dit soort idiote dingen?". Daarop zei De G. er trots op te zijn dat zijn auto zo hard kon: "Ik vind het spannend om dat te zien en te doen."

Bittere verwijten

Drie nabestaanden maakten van hun spreekrecht gebruik. De oma van de kinderen, (schoon)moeder van de ouders, stond indringend stil bij de levens van de slachtoffers. Ze vertelde hoe een broer van vader Rens werd omgeleid vanwege het ongeluk en de wrakstukken zag zonder te weten dat zijn broer met zijn gezin daar was omgekomen.

Zij riep in herinnering hoe haar kleinkind Sophie van 10 uitkeek naar de middelbare school en het halen van haar typediploma, hoe Laurens van 13 op zoek was naar een vakantiebaantje, hoe vader Rens net aan een studie was begonnen en hoe moeder Michelle "meegroeide met haar man en kinderen, ze was precies waar ze wilde zijn."

De zus van Michelle maakte de verdachte bittere verwijten: "Wat heeft jou het recht gegeven om als een malloot met deze snelheden aan het verkeer deel te nemen?" Tijdens de woorden van de nabestaanden was een foto van het gezin te zien. "Kijk maar goed naar de foto", zei de zus tegen De G. "Ik hoop dat je ze ziet, elke keer als je je ogen sluit."

Na de verklaringen vroeg de rechter aan De G. wat hij van de verklaringen vond. "Ik snap dat het zo veel impact heeft. Het had nooit gemogen", was zijn antwoord.