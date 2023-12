Tweede verdachte aangehouden in onderzoek naar fatale schietpartijen Rotterdam

De politie heeft een tweede verdachte opgepakt in het onderzoek naar de schietpartijen die op 28 september in Rotterdam het leven kostten aan drie mensen. Het gaat om een man van 21 jaar uit Den Haag.

Het is niet duidelijk waar de man precies van wordt verdacht, maar bronnen zeggen tegen de NOS dat hij vermoedelijk niet de leverancier van het wapen is. De politie wil alleen zeggen dat hij geen actieve rol heeft gehad bij de schietpartijen, die plaatsvonden in een huis en in het Erasmus MC. Hij werd aangehouden naar aanleiding van DNA op een van de vuurwapens die de verdachte van de schietpartijen in bezit had.

De tweede verdachte werd gisteren gearresteerd. Hij zit nog vast en wordt op dit moment verhoord.

De eerste schietpartij, in een huis in de wijk Delfshaven, werd een vrouw van 39 en haar 14-jarige dochter fataal. Even later werd een 42-jarige man doodgeschoten in het Erasmus MC.

Overlast

De hoofdverdachte is de 32-jarige Fouad L., die aan de Erasmus Universiteit studeerde. Hij werd een half uur na de laatste schietpartij opgepakt. L. wordt verdacht van driemaal moord, brandstichting en verboden wapenbezit.

L. veroorzaakte regelmatig overlast in zijn buurt. Zo lag hij halfnaakt en schreeuwend in de tuin en mishandelde hij dieren. Een van de omwonenden die daarover klaagden bij de politie, was de 39-jarige buurvrouw die hij doodschoot. L. zou zijn huis uit worden gezet vanwege een huurachterstand van ruim 3000 euro.

'Zorgwekkend gedrag'

Na de schietpartijen bleek tevens dat het Openbaar Ministerie het Erasmus MC heeft gewaarschuwd voor "zorgwekkend gedrag" van L. Naar aanleiding daarvan besloot het ziekenhuis dat de verdachte eerst een psychologisch onderzoek moest afronden voordat hij zijn bul in ontvangst kon nemen. Het proces van het onderzoek liep nog toen de schietpartijen plaatsvonden.

Op 15 januari moet L. voor het eerst op een openbare zitting voor de rechter verschijnen. De relatie tussen L. en de 21-jarige man die gisteren werd opgepakt is niet duidelijk.