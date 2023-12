Gameliefhebbers enthousiast na zien trailer GTA VI: 'Geld druipt van scherm'

"Het ziet eruit zoals je gewend bent. Iedereen herkent GTA hierin. Dat is een groot compliment aan de makers. De setting is ook geweldig met Miami en Florida. Ze durven ook alles op de hak te nemen; van een alligator in een winkel tot halfnaakte vrouwen die twerken op een auto. Ze durven satire te gebruiken. Dat is ook altijd hun handelsmerk geweest."

"Een ding is zeker: dit wordt de meest bekeken trailer ooit. En misschien wel de best bekeken video ooit", stelt gamejournalist Ron Vorstermans. "Het nieuwe nummer van de Beatles gaat hier niet eens bij in de buurt komen."

De eerste reacties zijn lovend. Zowel van fans als journalisten. In Amerikaanse media wordt gezegd dat het het meest langverwachte spel ooit is. In 2013 werd namelijk de laatste editie van GTA uitgebracht.

Mensen die niets met videogames hebben, zien in de trailer een op Miami gebaseerde levensechte stad, inclusief zandstranden, woontorens, verkeer en alle gekheid die de Amerikaanse stad in het echte leven met zich meebrengt. Gameliefhebbers zien wellicht nog veel meer.

Ook Len Maessen is enthousiast. Voor NRC schrijft ze veel over games en om haar heen ziet ze veel positieve reacties. "Dat is ook niet heel gek natuurlijk. Mensen hebben zo lang hierop gewacht, als het er dan ook nog eens mooi uitziet, dan zijn mensen al snel enthousiast en versterken ze elkaar."

"Wat we nu zien in de trailer bevestigt eigenlijk een hoop van de informatie die de laatste tijd is uitgelekt", gaat Maessen verder. "Heel veel nieuwe dingen zien we daarom niet, maar we zien wel prachtige graphics op een manier die maker Rockstar Games bedoeld heeft."

Graphics

Zowel Vorstermans als Maessen benadrukt dat het gaat om een trailer en dat het daarom moeilijk is om te zeggen of de graphics in het daadwerkelijke spel net zo zullen zijn. "Maar wat ze ons voorschotelen ziet er schitterend uit", zegt Vorstermans. "Het geld druipt van het scherm. De animaties, het design van de stad, de dichtheid van de mensen en hoe ze bewegen. Het is in technisch opzicht een heel belangrijke game voor de industrie."

Ook Maessen ziet dat tien jaar wachten zijn vruchten afwerpt. "In die tijd zijn er best veel games uitgekomen in dit genre. En er komt een limiet aan wat ze kunnen. Dat zie je ook in de graphics. Je merkt dat games tegen de grens aanlopen van wat mogelijk is. Maar door de aandacht en kwaliteit van de makers van GTA VI zie je dat er toch nog een ontwikkeling heeft plaatsgevonden."

Mee gaan met de tijd

Wie de trailer kijkt, waant zich echt in de tijd van nu. Volgens Vorstermans zijn de makers dan ook goed meegegaan met hun tijd. "Het is allemaal iets inclusiever. Natuurlijk is het hoofdpersonage nu een vrouw, en ook nog van kleur. Dat was in vorige spellen vaak nog wel een punt van kritiek."

"Maar ook als je kijkt naar sociale media. Tijdens de vorige editie in 2013 waren sociale media nog niet zo belangrijk als nu. Nu is het echt een onderdeel van ons leven. De makers schetsen dat beeld goed met onder meer nagemaakte livestreams op TikTok en likes. En ook hier wordt satire op onze huidige tijd niet geschuwd."

Liefhebbers van het spel zullen nog wel even moeten wachten. Pas in 2025 komt het spel uit. Toch snapt Maessen goed dat de trailer nu al gepubliceerd is. "Mensen vragen al zo lang waar deze game blijft. Dan is het logisch dat Rockstar nu met een officiële aankondiging komt om te laten zien waar ze mee bezig zijn."