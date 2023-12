Vreugdebier, hittefit of nepobaby: nominaties woord van het jaar bekend

Woordenboekmaker Van Dale heeft tien woorden genomineerd voor de jaarlijkse verkiezing van het woord van het jaar. Onder meer 'graaiflatie', 'vreugdebier' en 'x'en' maken kans om met de eer te gaan strijken.

De meeste genomineerde woorden komen voort uit maatschappelijke discussie of bijzondere ontwikkelingen uit het afgelopen jaar. Zo ontstond het woord 'vreugdebier' naar aanleiding van de vele bekers met bier die op de Nederlandse voetbalvelden werden gegooid. Vreugdebier is volgens Van Dale het bier dat supporters vanaf de tribune gooien omdat ze blij zijn met een doelpunt.

Hittefit

Ook 'hittefit' is in de top 10 te vinden. De term ontstond in juni, toen het enorm warm was. In een artikel van de NOS werden toen tips gegeven om 'hittefit' te worden, oftewel: goed voorbereid op een hittegolf of periode van relatief hoge buitentemperaturen en fysiek in staat om die te doorstaan.

Tot maandag 18 december kan iedereen een stem uitbrengen op het woord van het jaar. Bekijk hieronder de lijst met woorden, de lijst is samengesteld door inzendingen van het publiek.