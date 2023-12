Vanavond op tv: Laatste dag Tweede Kamer • Niveau scholieren verslechterd • Gemanipuleerde naakfoto's

67 nieuwe Kamerleden

De Tweede Kamer komt voor het laatst bijeen in de oude samenstelling. Vertrekkende Kamerleden nemen afscheid. Nieuwsuur is erbij. De laatste taak van de 'oude' Kamer is het maken van een ontwerp-profielschets van de nieuwe voorzitter, die volgende week wordt gekozen.

Van de 150 parlementariërs keert ruim de helft niet terug in de nieuwe Kamer. De nieuwe groep Kamerleden wordt morgen geïnstalleerd.