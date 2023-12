Man overleden na steekpartij in parkeergarage Vinkeveen

Een 29-jarige man uit Vinkeveen die gisteren zwaargewond raakte nadat hij was neergestoken in zijn woonplaats is overleden aan zijn verwondingen, meldt de politie. De politie is nog op zoek naar de verdachte.

Het incident gebeurde gisteravond in een parkeergarage. Het slachtoffer werd daar met steekwonden op de grond gevonden. De man werd nog gereanimeerd maar onderweg naar het ziekenhuis overleed hij. Over een toedracht is nog niets bekend.

De politie startte direct na het incident een groot onderzoek, maar een dader is niet gevonden. Er is een signalement verspreid van iemand die mogelijk bij de steekpartij betrokken was, meldt RTV Utrecht. Het gaat om een persoon in zwarte kleding met een pet en capuchon op en met een zwarte sporttas.

Verder roept de politie eventuele getuigen van het incident op zich te melden. Ook is de politie op zoek naar camerabeelden van de omgeving.