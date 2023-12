Van de Zandschulp hoopt met Zweedse tenniscoach de weg naar boven te vinden

Tennisser Botic van de Zandschulp heeft een nieuwe coach gevonden. De Zweed Johan Örtegren zal de nummer 50 van de wereld per direct terzijde staan in de voorbereiding op onder meer de Australian Open, begin januari.

Van de Zandschulp heeft mede door blessures een moeizaam jaar achter de rug, waarin hij twee keer van coach wisselde. De tennisser uit Veenendaal, die in 2021 de kwartfinales van de US Open bereikte en medio vorig jaar zelfs even tegen de top twintig van de wereldranglijst aanschurkte, brak in februari met coach Peter Lucassen.

Met Sven Groeneveld vond hij een opvolger met een grote reputatie, maar de samenwerking met de oud-coach van onder meer Roger Federer, Monica Seles en Maria Sjarapova liep niet zoals gehoopt. Eind oktober werd de samenwerking beëindigd.

"Het is voor Sven ook lastig", Van de Zandschulp, die gehinderd werd door blessures, eerder. "Hij wil aan dingen werken, maar we moeten eigenlijk met een soort handleiding trainen, omdat je niet alles kan doen wat je wil doen."

De laatste weken liet Van de Zandschulp af en toe zijn klasse zien, onder meer in de Davis Cup.

'Team Botic'

De 45-jarige Örtegren is verbonden aan 'Good to Great', een tennisacademie in Stockholm van oud-profs Magnus Norman, Nicklas Kulti en Mikael Tillström. In aanloop naar de Davis Cup trainde Tallon Griekspoor, Nederlands hoogstgeplaatste tennisser, nog op de banen in Stockholm.