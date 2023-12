EK kortebaan eerste meetmomentje richting Spelen: 'Lekker beuken en racen'

De EK kortebaan die vandaag in het Roemeense Otopeni beginnen, is zo'n tussenstation. Dat toernooi volgt dus kort op de Rotterdam Qualification Meet van afgelopen weekeinde, de langebaanwedstrijden waar tickets voor de WK in februari en de Olympische Spelen te verdienen waren.

Ook de Nederlandse zwemtop werkt langzaam maar zeker richting de Olympische Spelen toe. Volgend jaar zomer moet er in Parijs gepiekt worden. Maar tot die tijd liggen er een aantal interessante meetmomenten, die moeten bevestigen dat de ingeslagen route de juiste is.

Schoolslagspecialiste Tes Schouten is al zeker van de reis naar Parijs, maar ging niettemin ook in de Maasstad van start. En ook in Roemenië is ze van de partij. "Het draait natuurlijk altijd om tijden, maar die zijn op het moment niet zo heel belangrijk. Ik vind het gewoon fijn dat ik weer lekker zwom", zei ze over haar optreden in Rotterdam. "Daar ben ik blij mee en kan ik mooi meenemen naar de EK kortebaan."

Dat wordt dus wel even schakelen, van zwemmen in een 50-meterbad naar baantjes die maar 25 meter lang zijn. "Ja, kortebaan is altijd iets meer beuken, langebaan is meer tactisch. Ik heb wel zin in die kortebaan. Lekker racen."