Stadskanaal en Groningen bieden nachtopvang aan 300 asielzoekers om Ter Apel te ontlasten

De Groningse gemeente Stadskanaal biedt nachtopvang aan 200 asielzoekers vanwege de drukte in het nabijgelegen aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze kunnen de nacht doorbrengen in verwarmde tenten aan de Manegelaan, die dinsdag worden opgebouwd.

Naar verwachting is de tijdelijke opvang donderdag klaar voor gebruik, meldt de gemeente. De tenten staan er tot eind januari. Naar aanleiding van de situatie in Ter Apel vroeg het COA gemeenten bij te springen om onderdak te bieden aan asielzoekers.

De gemeente Groningen geeft ook gehoor aan de oproep van het COA: daar worden 100 asielzoekers opgevangen om Ter Apel te ontlasten. Later deze week laat de gemeente weten waar de vluchtelingen gehuisvest worden, schrijft RTV Noord. Het stadsbestuur doet verder een dringend beroep op het Rijk en de andere Nederlandse gemeenten om hun verantwoordelijkheid te nemen.

'Situatie precair'

Al bijna twee maanden worden in Ter Apel de wachtkamers ingezet als opvang voor asielzoekers. Het aantal mensen dat zich daar komt aanmelden, is hoger dan het aantal plekken dat Ter Apel heeft en dus slapen mensen noodgedwongen meerdere nachten in de wachtkamers op stoelen of op de grond. Dit weekend schoot het Rode Kruis te hulp in Groningen.

De hulporganisatie deelde onder meer matjes, dekens, kussen en hygiënepakketten uit. Ook worden er mobiele douches geplaatst. Een woordvoerder van het Rode Kruis noemt de situatie in Ter Apel nog altijd 'precair'. Vorig jaar ving Stadskanaal van juni tot december ook asielzoekers op. Op dezelfde locatie werden toen tenten opgezet voor mensen die niet terechtkonden in Ter Apel.