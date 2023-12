Dingsdag tot aan de winterstop interim-trainer Volendam

Volendam laat via X en Instagram weten dat Michael Dingsdag tot aan de winterstop de nieuwe interim-coach is van FC Volendam. Matthias Kohler vertrekt daarmee nu officieel bij de club nadat hij al eerder aangaf dit te gaan doen in navolging van team-Jonk, de technische staf van de vereniging.

De resterende twee wedstrijden voor de winterstop, aanstaande donderdag tegen Feyenoord en half december tegen sc Heerenveen, worden dus gespeeld onder leiding van voormalig verdediger Dingsdag. Hij wordt hierbij geassisteerd door Regillio Simons en Frank van der Geest.

Vorige week werd met veel trammelant het voltallige bestuur, waaronder voorzitter Jan Smit, ontslagen. Volgens de Raad van Commissarissen was de club in gevaar vanwege financiële problemen. Volendam had volgens de rvc op dat moment een negatief eigen vermogen van 3 miljoen euro. Voor het lopende seizoen dreigde een tekort van 2,3 miljoen euro.