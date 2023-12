Minder treinen tussen Eindhoven en Tilburg vanwege dassenburcht

Tussen Tilburg en Eindhoven rijden de komende dagen minder treinen vanwege een dassenburcht. Tussen Boxtel en Liempde hebben dassen onder het spoor gegraven, meldt spoorbeheerder ProRail. Daardoor kunnen de rails verzakken.

De burcht werd twee weken geleden ontdekt. Op dit moment zijn elf verschillende ingangen onder het spoor geteld. ProRail houdt dan ook rekening met meerdere burchten.

Uit voorzorg is besloten om de snelheid van het treinverkeer voorlopig terug te brengen naar 40 kilometer per uur. Als gevolg hiervan rijden er voorlopig tussen Tilburg Universiteit en Eindhoven geen sprinters en rijdt er per uur een intercity minder, meldt Omroep Brabant. De vertraging duurt in elk geval tot en met vrijdag.

Ontheffing aangevraagd

Om het spoor te herstellen, moet volgens ProRail eerst een ontheffing worden aangevraagd. Dassen zijn beschermde dieren en hun burchten mogen niet zomaar worden vernield. De spoorbeheerder laat weten dat de ontheffing gisteren is aangevraagd.

Zodra er toestemming wordt gegeven om de burcht te ontruimen, wordt volgens ProRail eerst geprobeerd om de dassen uit zichzelf te laten vertrekken. Ook worden er maatregelen genomen waardoor de dieren niet meer terug kunnen keren, door bijvoorbeeld speciale kleppen te plaatsen in de burcht. "Als de das weg is, kunnen we het spoor herstellen zodat de treinen weer op volle snelheid kunnen rijden", zegt ProRail.

Eerder dit jaar veroorzaakten dassen problemen op het spoor bij het Brabantse Esch, in Valkenburg en het Friese Molkwerum. In maart schatte ProRail dat er op zo'n veertig plekken langs het spoor dassen zitten.