Medjedovic is de tennistoekomst van Servië, met dank aan Djokovic

Novak Djokovic domineert nog altijd het internationale mannentennis, maar op de achtergrond heeft de Serviër eigenhandig landgenoot Hamad Medjedovic klaargestoomd om in de toekomst zijn rol over te nemen. De 20-jarige Medjedovic won afgelopen weekend in Jeddah de Next Gen ATP Finals, het eindejaarstoernooi voor de beste tennissers onder 21 jaar. En dat belooft veel goeds. De winnaar van dit lucratieve demonstratie-evenement, in 2017 voor het eerst georganiseerd, is namelijk een aardige voorspeller voor de toekomst. Zo wonnen in het verleden onder anderen Stefanos Tsitsipas (2018), Jannik Sinner (2019) en Carlos Alcaraz (2021) de talentenvariant van de ATP Finals. Dit drietal behoort inmiddels tot de absolute top van het tennis.

Het valt nog te bezien of Medjedovic ooit in de voetsporen van deze toppers treedt, maar het begin is er. "Als je ziet wie de Next Gen ATP Finals in het verleden hebben gewonnen, dan geeft dat ontzettend veel vertrouwen voor het volgende seizoen", aldus Medjedovic. Een 'big game' Medjedovic is geen stilist zoals de inmiddels gestopte Roger Federer of een strijder à la Rafael Nadal, maar de jonge Serviër legt wel ontzettend veel kracht in zijn spel. Een 'big game' zoals ze dat in tennisjargon noemen. Die manier van spelen is tegenwoordig een belangrijke voorwaarde om in het moderne proftennis mee te kunnen komen. De nummer 113 van de wereldranglijst leunt vooral op zijn service met opslagen van rond de 225 kilometer per uur en is gevaarlijk met zijn harde slagen vanaf de baseline.

Medjedovic heeft naast zijn genoemde kwaliteiten ook genoeg zaken die beter kunnen. Vooral fysiek is er ruimte voor verbetering. Afgelopen jaar op Roland Garros en Wimbledon wist Medjedovic zich succesvol door de kwalificaties heen te slaan, maar vervolgens had hij weinig puf meer over om in de eerste ronde van het hoofdtoernooi een rol van betekenis te spelen. Medjedovic erkent dat dit in de toekomst anders moet. "Ik moet fysiek echt nog beter worden, maar ik ga mijn voorbereiding op het nieuwe seizoen daar voor gebruiken", zegt de tennisser, die wordt gecoacht door oud-proftennisser Viktor Troicki, ooit de nummer 12 van de wereld. Adviezen van Djokovic Voor adviezen kan de tennisser overigens ook altijd bij Djokovic terecht. Medjedovic beschouwt de 24-voudig grandslamkampioen als zijn mentor. Al op tienjarige leeftijd werd hij door zijn trainer Bogdan Obradovic, een voormalig Davis Cup-captain van Servië, aan Djokovic voorgesteld. "Dat was toen het beste moment uit mijn leven. Het waren maar een paar zinnen, maar ik was er zo trots op dat ik met Novak had kunnen praten", herinnert Medjedovic zich.

Djokovic ontfermt zich nu al al een aantal jaar over Medjedovic, die op veel steun van zijn wereldberoemde landgenoot kan rekenen in de vorm van kleding, geld en faciliteiten. Zo is bijvoorbeeld de tennisacademie van Djokovic in Belgrado een belangrijke uitvalsbasis voor Medjedovic. "Novak doet echt zijn best om Hamad op elke manier te helpen, zowel financieel, mentaal als sociaal", vertelde de vader van Medjedovic in 2022. "Novak vertelde mij ook dat hij dit doet om talentvolle tennissers te kunnen steunen. Hij hoopt dat Hamad dit in een verre toekomst ook zal doen, om zo iets aan elkaar te kunnen doorgeven." Op eigen benen Medjedovic staat inmiddels meer en meer op eigen benen, maar elk moment met Djokovic koestert hij. Zo waren ze onlangs bij de Davis Cup in Málaga vrijwel elke dag samen op de trainingsbaan te vinden. En er is meer op komst. Djokovic en Medjedovic nemen eind december namens Servië deel aan de United Cup in Australië, een landentoernooi voor gemengde teams. Het betekent voor Medjedovic weer een nieuwe ervaring met de beste mentor die je maar kan wensen.