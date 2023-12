Klaasen terug op Lakeside, waar hij het WK won, maar zichzelf verloor

Hij won er de wereldtitel, maar kon sindsdien bijna nooit meer zichzelf zijn. "Ik vind darten ontzettend leuk, maar dat hoeft van mij niet op een podium. Ik hou niet van die aandacht." Na bijna achttien jaar vol worstelingen keert Jelle Klaasen, 39 jaar inmiddels, terug op Lakeside, als een van de dertien Nederlandse deelnemers. Vanavond om 20.00 uur speelt hij tegen de Zweed Edwin Torbjörnsson. Het ooit zo heilige toernooi heeft sinds de editie van 2006 behoorlijk in aanzien verloren. Net als Klaasen zelf. Vier miljoen Nederlanders Het is haast niet meer voor te stellen. Ruim vier miljoen Nederlandse televisiekijkers zien op 15 januari 2006 hoe de 21-jarige debutant Klaasen viervoudig winnaar Raymond van Barneveld verslaat in de strijd om de wereldtitel. In ruim een week tijd komt het leven van qualifier Klaasen, kort daarvoor nog actief als beveiliger, op z'n kop te staan. En dat allemaal dankzij een pijl in de dubbel 8, als slotstuk van een slopende finale tegen 'Barney'. Vanaf dat moment is hij de jongste wereldkampioen ooit.

In de finale verslaat de jonge darter Raymond van Barneveld. Daarna krijgt Klaasen verschillende huldigingen in Nederland. - NOS

Van een totale onbekende is Klaasen dan niet alleen veranderd in een kampioen, hij is plots een bekende Nederlander. Nu moet juist hij, als voormalig beveiliger, beveiligd worden tijdens huldigingen bij zijn dartsclub en in zijn woonplaats Alphen. Gordijnen dicht, binnen blijven Drie weken lang blijft hij, na het winnen van de prestigieuze beker, binnen. Buiten wacht een mix van fotografen en fans die allemaal een glimp van de nieuwe wereldkampioen willen opvangen. Verlegen als hij is gaan de gordijnen dicht. Naar buiten gaan is wel het laatste wat hij wil.

Ondanks herhaaldelijke verzoeken zag Jelle Klaasen af van een interview. Hij zit er niet op te wachten. Dat beeld past ook wel bij de woorden in dit artikel, dat is geschreven op basis van het gesprek met Klaasen toen hij twee jaar terug te gast was bij het radioprogramma Langs de Lijn En Omstreken.

Klaasen hoeft niet zo nodig op de voorgrond te treden. Ook voelt hij zich in grote groepen niet fijn. Een avond naar de bioscoop in de buurt mondt uit in een nare ervaring. De jonge darter voelt zich bekeken. De aandacht van zijn dorpsgenoten gaat niet naar het grote scherm, maar richt zich op Klaasen. Hij vindt het verschrikkelijk. Er zijn aanvragen vanuit binnen- en buitenland. Leuke en minder leuke. De roem wacht. Iedereen trekt aan de nieuwe ster van het Nederlandse darten, met als gevolg dat hij weinig tijd overhoudt om serieus te trainen. Maar ook binnen de dartswereld wordt hij met andere ogen bekeken.

Foto: bec459e2-4eae-3a01-995a-00ba468974b8 - ANP

Op de eerstvolgende toernooien kan hij dan ook niet aan de verwachtingen voldoen. "Ik wist ook niet goed hoe je met al die dingen om moest gaan. En mijn omgeving ook niet", zegt hij er jaren later over. Mentale begeleiding heeft hij nooit gezocht of gekregen. "Ik heb er niet echt van kunnen genieten. Voor mijn carrière was het denk ik beter geweest als ik die finale van Raymond had verloren", luidt de conclusie van Klaasen in de radiostudio van Langs de Lijn En Omstreken. De wereldtitel uit 2006 is anno 2023 nog altijd het sportieve hoogtepunt uit zijn carrière. Na de uitschakeling in de eerste ronde van het WK in 2007 stapt Klaasen samen met Michael van Gerwen en Vincent van der Voort over naar de PDC, de andere bond, waar Van Barneveld dan al speelt.

Uitleg verschillende dartsbonden Als Nederland eind jaren negentig kennismaakt met de dartssport is de Lakeside (ook bekend als Embassy) het belangrijkste toernooi van het jaar. Het is het officieuze WK van dartsbond BDO. Naarmate de tijd vordert, wint de PDC het qua populariteit, aanzien en professionaliteit van de BDO. Tegenwoordig is het PDC-WK het belangrijkste toernooi van het jaar. De winnaar pakt daar 500.000 Britse pond.

Bij de PDC komt hij tekort voor een nieuwe wereldtitel, al heeft hij in 2016 nog een opleving met het halen van de halve finales. Hij schakelt legende Phil Taylor uit maar latere winnaar Gary Anderson is Klaasen de baas. Negatief in het nieuws Daarna wordt het minder. Veel minder. Hij komt op een negatieve manier in het nieuws na het sturen van naaktfoto's naar een minderjarig meisje. Klaasen treft een schikking en krijgt een taakstraf van zestien uur. Ook moet hij een schadevergoeding betalen aan het slachtoffer. In 2022 verliest hij zijn tourkaart bij de PDC. Momenteel gooit hij noodgedwongen op een niveau lager, waardoor hij weer aan Lakeside mee gaat doen. Daar wordt hij gezien als een van de favorieten voor de titel.

Foto: b1227f5a-bcc5-3798-9cf1-2f80e267282b - Pro Shots