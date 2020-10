Kromowidjojo zwemt in Hongaarse 'bubbel' niet mét, maar tégen Heemskerk en Toussaint

Na vier negatieve coronatesten in een week is het voor Ranomi Kromowidjojo wel duidelijk: op het Hongaars eiland Margit-sziget in Boedapest, waar ze verblijft voor de International Swimming League, voelt het voor haar veiliger dan in Nederland. "Vanaf nu word ik iedere vijf dagen getest, overal staan handpompjes en draag je een mondmasker. De risico's worden zo klein mogelijk gemaakt."

Kromowidjojo in Hongaarse zwembubbel: 'Elke dag controle' - NOS

"De organisatie monitort hoe het met ons gaat en zowel in het zwembad als in het hotel wordt je temperatuur gemeten", vertelt de 30-jarige zwemster vanaf haar hotelkamer. "Klinkt overdreven, maar daardoor kunnen we hier waarschijnlijk wel zes weken racen." Swimming League En daar is Kromowidjojo blij mee na maanden van alleen maar trainen en testwedstrijden. De International Swimming League, die vorig jaar voor het eerst werd georganiseerd, is een nieuwe competitie in de zwemwereld. Een format waarbij zwemmers in internationale teams tegen elkaar racen. "Normaal kom ik natuurlijk uit voor het Nederlandse zwemteam", legt Kromowidjojo uit. "Nu zwem ik juist tégen Femke Heemskerk en Kira Toussaint en zit ik in een gemengd team met internationale zwemmers. Ons doel is om zoveel mogelijk punten te verdienen."

Kromowidjojo blij met Swimming League: 'Enige wedstrijd dit jaar' - NOS

Daarnaast valt er in de International Swimming League ook een aardig zakcentje te verdienen. "Dat klopt, maar omdat de rest van het jaar geen wedstrijden meer op de internationale kalender staan, is het ook meteen een goede voorbereiding voor de Olympische Spelen."