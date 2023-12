Nigeriaanse leger doodt 85 burgers met drone, president stelt onderzoek in

Het Nigeriaanse leger heeft zondagavond per ongeluk 85 burgers gedood bij een droneaanval. 66 anderen liggen gewond in het ziekenhuis. De Nigeriaanse president Tinubu heeft een onderzoek laten instellen naar de aanval.

Het was de bedoeling om rebellen in het noordwesten van het land aan te vallen, maar het leger nam een dorp onder vuur waar op dat moment een islamitische viering aan de gang was. Mogelijk loopt het dodental nog verder op, de autoriteiten zoeken naar meer slachtoffers.

Rebellen

Het leger voert geregeld luchtaanvallen uit op dorpen in het noordwesten en midden van het land waar rebellen en criminelen zich zouden verschuilen. Daarbij vallen ook geregeld burgerdoden. Tussen 2014 en 2022 zijn er minstens veertien soortgelijke aanvallen op woonwijken en burgers gedocumenteerd.

Bendes hebben de afgelopen jaren dorpen overvallen en een gevechtsvliegtuig en een trein aangevallen. Ook zijn mensen van alle leeftijden, dus ook kinderen, ontvoerd voor losgeld.