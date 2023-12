Sneeuw en gladheid in het noorden, code geel verlengd

In het noorden van het land hebben gladheid en sneeuw vanochtend geleid tot drukte in het verkeer. Vanwege de gladheid geldt code geel in Groningen, Friesland en Drenthe nog tot morgen 12.00 uur. De weerswaarschuwing vanwege sneeuw en gladheid zou eigenlijk tot vanochtend van kracht zijn, maar is dus in heel Noord-Nederland verlengd. Ook de ANWB en Rijkswaterstaat waarschuwen deze ochtend voor gladde wegen in het Noorden. Omdat de sneeuw blijft liggen, zijn er ook minder rijstroken beschikbaar. "Pas je snelheid aan en rijd voorzichtig", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat tegen RTV Drenthe. "Het is even niet anders, ga je vooral niet haasten. En denk ook niet: 'Ik heb winterbanden, dus ik kan wel gas geven'". RTV Drenthe reed vanmorgen met een camera door de provincie:

RTV Drenthe rijdt door de provincie om de witte beelden vast te leggen. - NOS

Rijkswaterstaat was verrast door de hoeveelheid sneeuw die vannacht viel. "Het was niet helemaal overeenkomstig met de verwachting." Via NOS Ooggetuige zijn al veel foto's binnenkomen van de sneeuw in het noorden. Heb jij mooie foto's gemaakt? Stuur ze dan in via NOS Ooggetuige.

Met name in Groningen leidde het weer vanochtend tot files. Op meerdere wegen kon het verkeer niet goed doorrijden, meldt RTV Noord. Zo stonden er op de A7 meerdere files. Ook rondom de stad Groningen was het druk. Inmiddels zijn de meeste files voorbij. Op de A28 tussen Assen en Hoogeveen moest het verkeer rekening houden met vertragingen. Volgens Rijkswaterstaat ligt daar ook het zwaartepunt. "We werken nu met een aantal vrachtwagens met sneeuwschuivers om de boel aan de kant te schuiven", legt de woordvoerder uit. "Daarna gaan de strooiauto's eroverheen. Het is dus onvermijdelijk dat je wat langer onderweg bent."