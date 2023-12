Youtuber die vliegtuigje liet crashen veroordeeld tot 6 maanden

In de video is te zien hoe Trevor Jacob uit het vliegtuig springt en later naar de crashsite loopt:

Trevor Jacob (30) liet in november 2021 opzettelijk zijn Taylorcraft BL-65 neerstorten in een natuurgebied in Californië, volgens de aanklagers om meer views op zijn YouTubekanaal te genereren. Hij bracht zichzelf in veiligheid met een parachute. Vervolgens plaatste Jacob een video van 13 minuten getiteld I Crashed My Airplane op zijn kanaal, dat zo'n 143.000 abonnees heeft.

Een Amerikaanse youtuber die twee jaar geleden opzettelijk zijn kleine vliegtuig crashte, is veroordeeld tot zes maanden cel. Hij krijgt de straf voor het vernietigen van het vliegtuigwrak, waardoor hij het onderzoek naar de crash had gesaboteerd.

Na de crash zei Jacob aanvankelijk mee te willen werken aan het onderzoek van de vervoerveiligheidsautotiteit en de locatie en video's van de crash te delen, maar later verklaarde hij dat niet meer precies wist waar het vliegtuig was neergestort.

De reden om de crashsite te verzwijgen was dat hij twee weken na het opzettelijke ongeluk samen met een vriend het wrak met een helikopter had opgehaald om het in stukken te zagen en in vuilnisbakken te dumpen.

Jacob had tegenover de autoriteiten ook valselijk verklaard dat het toestel was neergestort vanwege een motorstoring en omdat hij geen veilige landingsplaats kon vinden.

Sponsordeal

Eerder dit jaar bekende de youtuber alsnog schuld bij de Amerikaanse justitie. In zijn verklaring gaf hij aan dat hij een deal met een sponsor had, wiens product hij zou aanprijzen in de video, en dat hij nooit van plan was geweest de vlucht tot een goed einde te brengen.

Voor het tegenwerken van het onderzoek had Jacob een jarenlange gevangenisstraf kunnen krijgen. Doordat hij meewerkte met justitie valt de straf lager uit. Aanklagers wijten zijn gedrag aan een "uitzonderlijk slecht beoordelingsvermogen". "De boodschap is hier: als je iets doet dat tegen de wet is, dan zijn er gevolgen."

In een verklaring via zijn advocaat heeft Trevor Jacob laten weten dat de hele ervaring van de afgelopen twee jaar hem tot bescheidenheid heeft gedwongen. "Ik heb meer over mezelf geleerd dan in mijn hele leven hiervoor", schrijft hij, en voegt eraan toe de zes maanden cel te willen gebruiken voor "persoonlijke groei".