D66-Kamerlid Van Weyenberg volgt Uslu op als staatssecretaris van Cultuur

In 2021 was hij demissionair staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat.

Van Weyenberg was elf jaar Kamerlid. Na de val van het kabinet-Rutte IV liet hij weten dat het tijd werd het stokje over te dragen en zich niet opnieuw te kandideren.

D66-partijleider Rob Jetten zegt het enorm te waarderen dat Van Weyenberg bereid is de functie van staatssecretaris van Cultuur en Media op zich te nemen. "Hij is een van onze meest ervaren Kamerleden, was al eens staatssecretaris, schreef mee aan het coalitieakkoord en is een uitstekend onderhandelaar. Een gedegen kracht, met een groot hart voor cultuur en media."

Staatssecretaris Uslu meldde vorige week dat zij terugkeert naar familiebedrijf Corendon.