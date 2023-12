Honkbaltalent Chourio tekent megacontract bij Milwaukee Brewers

Nog zonder ook maar een bal te hebben geslagen op het hoogste niveau als professional, heeft het honkbaltalent Jackson Chourio een achtjarig contract getekend dat hem liefst 75,6 miljoen euro oplevert. Dat is een record voor een zelf opgeleide speler zonder enige ervaring in de Major League Baseball.

De pas 19-jarige Chourio zou in 2024 zijn debuut kunnen maken in de MLB bij Milwaukee Brewers, de club die hem het lucratieve aanbod deed. De Venezolaanse buitenvelder maakt sinds 2021 deel uit van organisatie van de Brewers. In het hoogste opleidingsteamteam van Milwaukee, één niveau onder de Major League, speelde hij dit seizoen slechts zes wedstrijden.

Indrukwekkend

Maar zijn cijfers bij de Biloxi Shuckers, nog een niveau lager, in 2023 zijn indrukwekkend. Daar produceerde hij in 128 wedstrijden met een slaggemiddelde van .283 liefst 22 homeruns, 91 binnen geslagen punten en stal ook nog eens 44 honken.

"De verwachtingen zijn hoog", reageerde Chourio met enig gevoel voor understatement. "Maar al dit geld zal me niet veranderen. En als er al iets verandert, dan alleen ten goede."

Milwaukee Brewers is een van de vijf honkbalclubs in de Amerikaanse profcompetitie die nog nooit de World Series hebben gewonnen.