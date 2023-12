Wekdienst 5/12: Oude Tweede Kamer laatste keer bijeen • Strafzaak dodelijk ongeluk A59

Goedemorgen! De Tweede Kamer is vandaag voor het laatst bijeen in de oude samenstelling en de rechtbank in Breda behandelt de strafzaak over het dodelijke ongeval op de A59 in maart waarbij een gezin uit Raamsdonksveer om het leven kwam.

Eerst het weer: Vandaag heeft de bewolking de overhand en valt er geruime tijd regen of motregen. In het noordoosten is het nog koud genoeg voor natte sneeuw. Het wordt maximaal 3 tot 7 graden.