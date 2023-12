Oranje hoopt dat Schotse trots tegen rivaal Engeland boven olympisch vuur gaat

Foto: 390dba92-b826-3784-8bde-02261d2369c0 - NOS

De Schotse speelsters die kans denken te maken op een olympische oproep voor de Britse ploeg, hebben er dus baat bij vanavond te verliezen van Engeland. Met grote cijfers, aangezien Nederland en Engeland in punten gelijk staan en het doelsaldo in Nederlands voordeel is. Een opmerkelijk scenario, dat bij de loting al tot gefronste wenkbrauwen leidde. Hoe kunnen Engeland en Schotland samen in een poule zijn beland? De Nations League is een UEFA-toernooi. Bij de mannen staat dat volledig los van de Olympische Spelen, waaraan teams met spelers tot 23 jaar deelnemen. Maar bij de vrouwen speelt leeftijd geen enkele rol en komen er reguliere teams in actie. De Olympische Spelen zijn bij de vrouwen ook veel meer een podium waarop de allerbesten willen schitteren. Bondscoach Andries Jonker, die zijn sporen vooral in het mannenvoetbal verdiende, vond het aanvankelijk niet zo belangrijk, die Spelen, maar liet zich door zijn speelsters enthousiasmeren.

Correspondent Verenigd Koninkrijk Fleur Launspach Bij de UEFA - en ook de FIFA - hebben de vier Britse deelstaten elk een eigen team. Maar dat wordt bij het Internationaal Olympisch Comité niet geaccepteerd. En dat botst nu dus. De Engelsen waren in 1900 founding member van de FIFA. Toen die werd opgezet, had de FIFA brede steun nodig. De Britten wisten te bedingen dat zij als enige land al hun deelstaten los konden laten deelnemen. Bij het IOC kreeg Engeland dat nooit voor elkaar. Het IOC organiseert de Spelen. Die hebben eigen regels en eigen instituten, en die zeggen nou eenmaal dat alle landen maar één team mogen afvaardigen.

Jonker sprak bij de loting meteen zijn verbazing uit over het verschil in benadering tussen IOC en FIFA. "Heel vreemd", noemde hij het. Kort voor de wedstrijd van vanavond overheerst natuurlijk ook de berusting en gaat de blik op België, waar ook nog 'gewoon' van gewonnen moet worden. Jonker kan het zich - wellicht is de wens vader van de gedachte - niet voorstellen dat Schotland zich gewillig naar de slachtbank laat leiden. "We rekenen erop en vertrouwen erop dat de Schotten alles geven."

Andries Jonker vreest er niet voor dat Schotland zich laat wegvagen door Engeland, om dan (mogelijk) samen richting de Spelen in Parijs te gaan. - NOS

Of de KNVB zelf nog een klacht heeft ingediend bij de UEFA of het IOC, is niet duidelijk. De bond wijst erop dat de boodschap van Jonker duidelijk was en hij niet op eigen houtje over zoiets spreekt. Zijn er veel speelsters van Schotland die kans maken geselecteerd te worden voor 'Team Groot-Brittannië'? Dat valt wel mee. Historisch gezien bestaat Team Groot-Brittannië voor het overgrote deel uit Engelse speelsters. Voor de Spelen van 2012 en 2020 werden slechts twee Schotse voetbalsters geselecteerd. Die verhoudingen zullen waarschijnlijk niet heel anders zijn als Team Groot-Brittannië Parijs haalt. Slechts een handjevol Schots internationals lijkt kans te maken.

Foto: a518efd5-1ebf-3989-9991-9f8486f5fd7a - AFP

Van deze generatie Schotten lijkt in ieder geval de 28-jarige Caroline Weir zeker van een plek. De aanvallende middenvelder annex spits van Real Madrid was er in 2020 in Tokio ook al bij. Misschien dat haar olympische vuur dus al wat is gedoofd. Hebben die Schotten geen bloedhekel aan de Engelsen? Nou, de rivaliteit is inderdaad groot: Engeland wordt binnen het Schotse voetbal als The Auld Enemy, de oude vijand, aangeduid. De rivaliteit is stokoud, maar ook in het vrouwenvoetbal nog springlevend. Daar legde ook Hayley Lauder, speelster van het Schotse elftal, de nadruk op: "We zijn erop gebrand Engeland te verslaan. Als Schotten hebben we veel trots. Hopelijk kunnen we een wedstrijd neerzetten waarin dat tot uiting komt."

Nations League bij de NOS Het Nederlands elftal speelt dinsdag in de Nations League de laatste wedstrijd tegen België. De wedstrijd in Tilburg begint om 20.30 uur. Vanaf 20.20 uur is er op NPO 3 een voorbeschouwing. Het duel is ook live te zien in de NOS-app en op NOS.nl.

Generen ze zich hier in Engeland niet een beetje voor? Bij de BBC werd de situatie met Engels gevoel voor understatement 'a bit awkward' genoemd: een tikkeltje ongemakkelijk. Toch kan niemand in de Engelse media zich voorstellen dat de Schotten over zich heen laten lopen. Sarina Wiegman, de Nederlandse bondscoach van Engeland, ziet dat ook niet gebeuren. "De rivaliteit is enorm. Ze willen echt graag van Engeland winnen. Dat hebben we ook in de eerste wedstrijd gezien. Wij verwachten een sterk Schotland."