Oranje hoopt dat Schotse trots boven olympisch vuur gaat: 'Rivaliteit met Engeland enorm'

De Schotse speelsters die kans denken te maken op een olympische oproep voor de Britse ploeg, hebben er dus baat bij vanavond te verliezen van Engeland. Met grote cijfers, aangezien Nederland en Engeland in punten gelijk staan en het doelsaldo in Nederlands voordeel is. Een opmerkelijk scenario, dat bij de loting al tot gefronste wenkbrauwen leidde .

Vanaf 20.20 uur is er op NPO 3 een voorbeschouwing. Het duel is ook live te zien in de NOS-app en op NOS.nl .

Het Nederlands elftal speelt dinsdag in de Nations League de laatste wedstrijd tegen België in Tilburg. De wedstrijd begint om 20.30 uur.

Jonker kan het zich, wellicht is de wens vader van de gedachte, niet voorstellen dat Schotland zich gewillig naar de slachtbank laat leiden. "We rekenen erop en vertrouwen erop dat de Schotten alles geven."

Engeland-correspondente Fleur Launspach legt uit hoe dat verschil kan bestaan. "De Engelsen waren in 1900 founding member van de FIFA. Toen die werd opgezet, had de FIFA brede steun nodig. De Britten wisten te bedingen dat zij als enige land al hun deelstaten los konden laten deelnemen."

Of de KNVB zelf nog een klacht heeft ingediend bij de UEFA of bij het IOC, is niet duidelijk. De bond wijst erop dat de boodschap van Jonker duidelijk was en hij niet op eigen houtje over zoiets spreekt.

Van deze generatie Schotten lijkt in ieder geval Caroline Weir zeker van een plek. De aanvallende middenvelder annex spits van Real Madrid was er in 2020 in Tokio ook al bij. Misschien dat haar olympische vuur dus al wat is gedoofd.

Hebben die Schotten geen bloedhekel aan de Engelsen?

Nou, de rivaliteit is inderdaad groot: Engeland wordt binnen het Schotse voetbal als The Auld Enemy, de oude vijand, aangeduid. De rivaliteit is stokoud, maar ook in het vrouwenvoetbal nog springlevend.

Daar legde ook speelster van het Schotse elftal, Hayley Lauder, de nadruk op: "We zijn erop gebrand Engeland te verslaan. Als Schotten hebben we veel trots. Hopelijk kunnen we een wedstrijd neerzetten waarin dat tot uiting komt."

Generen ze zich hier in Engeland niet een beetje voor?

Bij de BBC werd de situatie met Engels gevoel voor understatement 'a bit awkward' genoemd: een tikkeltje ongemakkelijk. Toch kan niemand in de Engelse media zich voorstellen dat de Schotten over zich heen laten lopen.

Sarina Wiegman, de Nederlandse bondscoach van Engeland, ziet dat ook niet gebeuren. "De rivaliteit is enorm. Ze willen echt graag van Engeland winnen, dat hebben we ook in de eerste wedstrijd gezien. Wij verwachten een sterk Schotland."