Kinderdagverblijven en bso's gebruiken vaker trucs om omzet te verhogen

Ouders betalen daardoor weliswaar maandelijks meer, maar profiteren ook van extra kinderopvangtoeslag. Het is echter ook een risico: kinderopvangbedrijven mogen eigenlijk geen uren in rekening brengen die ouders niet kunnen afnemen. Doen ze dat toch, dan kunnen ouders uiteindelijk te maken krijgen met terugvorderingen.

Het uitbreiden van de uren is dit jaar makkelijker geworden, doordat de toeslag niet meer afhankelijk is van het aantal uren dat ouders werken.

Het is daarom voor bedrijven aantrekkelijk om niet het uurtarief, maar het aantal uren te verhogen. Bijvoorbeeld door tegoeddagen in rekening te brengen of openingstijden te verlengen. Ouders ontvangen over die extra uren toeslag, terwijl dat bij een verhoging van het uurtarief niet het geval is.

Ouders ontvangen over elk uur opvang toeslag, afhankelijk van hun inkomen. Er is wel een maximumbedrag, voor een kinderdagverblijf is dat bijvoorbeeld 10,25 euro per uur. Het bedrag dat een organisatie daarboven rekent, moeten ouders zelf bijbetalen.

Ook Boink, de belangenvereniging van ouders in de kinderopvang, ziet dat organisaties in december nog snel uren- of pakketaanpassingen doen. "Ze voeren bijvoorbeeld betaalde ruildagen in, verlengen openingsuren of verplichten ouders in bso's ook in de zomervakantie heel veel uren af te nemen", zegt voorzitter Gjalt Jellesma.

Stichting voor Werkende Ouders vult aan dat zij al langer zien dat tussen kerst en oud en nieuw gesloten zijn, terwijl de uren wel worden doorberekend. "Organisaties noemen dat dan bijvoorbeeld een renovatieweek", zegt directeur Marjet Winsemius. "Maar als ouders dan weer terug op de opvang komen, is heel onduidelijk welk onderhoud nu precies is gedaan."

Beide belangenorganisaties zien dat ouders steeds vaker onder druk worden gezet om in te stemmen met dit soort wijzigingen. "Zij krijgen te horen dat ze moeten tekenen, of anders hun contract opzeggen", zegt Jellesma. "Dat is uiterst bedreigend, omdat ouders vaak geen alternatieve kinderopvang hebben."

Binnen korte tijd ondertekenen

Zo besloot een Amsterdamse kinderopvang met meerdere locaties vorig jaar niet de tarieven te laten stijgen, maar een zomersluiting van twee weken door te voeren. Ouders moeten die dagen wel doorbetalen. Het nieuwe contract met deze voorwaarde moest zo snel mogelijk ondertekend worden. "Ouders die niet tekenen, daarvan worden hun kinderen niet geplaatst", dreigde het bedrijf in een mail.

Dit jaar wil deze organisatie opnieuw een wijziging doorvoeren. Het uurtarief blijft wederom hetzelfde, maar ouders moeten vanaf volgend jaar ook nog eens voor twee extra tegoeddagen betalen. Dat zijn extra opvangdagen die ouders kunnen inzetten "als de beschikbaarheid op de groepen dit toelaat".

Maar voor deze tegoeddagen kunnen ouders wel alvast "een compensatie terugvragen bij de Belastingdienst", schrijft de opvang aan de ouders. "Door deze aanpassing in het contract stijgt de omzet van onze opvang, waardoor wij kostendekkend kunnen blijven, maar gaan ouders er netto op vooruit."

Het administratiekantoor achter de kinderopvang laat in een reactie weten dat de snelle tekening van het contract nodig was, omdat kinderen anders in het nieuwe jaar niet verzekerd waren. "De reden dat we tegoeddagen invoeren is vooral om ouders te helpen, om de tarieven niet te veel te laten stijgen", zegt het bedrijf.

Minder transparant

Volgens onderzoeker Thomas van Huizen van de Universiteit Utrecht levert de constructie een duidelijk voordeel op voor kinderopvangorganisaties, omdat zij goedkoper lijken dan de concurrentie. Het systeem wordt daardoor ook minder transparant. "Uurtarieven zijn niet meer goed vergelijkbaar", zegt Van Huizen. "En je moet erin mee als organisatie, anders lijk je heel duur."

De belastingbetaler draait uiteindelijk via de toeslagen voor de extra, ongebruikte uren op. "De overheid trekt duidelijk aan het kortste eind", zegt Van Huizen. "De regeling is er niet voor bedoeld en het lijkt me niet wenselijk."