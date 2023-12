Geliefd én controversieel: na jaren wachten glimp van nieuwe GTA VI

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

GTA V bracht sinds de lancering tien jaar geleden ruim 8 miljard dollar op. Daarmee is het een van de grootste entertainment-producten ooit. Avatar blijft er bijvoorbeeld als meest lucratieve Hollywoodfilm met nog geen 3 miljard ver bij achter.

De vorige GTA, de vijfde in de serie , kwam uit in 2013. Waarom Rockstar zo lang heeft gewacht om een vervolg uit te brengen is niet bekend, zelf zwijgen ze erover. Experts denken dat de ontwikkelaars de tijd wilden nemen om een goed product af te leveren. Ook zijn er critici die zeggen dat GTA V een melkkoe is waar nog steeds veel geld aan wordt verdiend.

Wat uit deze trailer duidelijk wordt: de setting is wederom Vice City, een fictieve stad gebaseerd op Miami. Voor het eerst heeft de game een vrouwelijke hoofdrolspeler. Én de game komt pas in 2025 uit.

Er zijn weinig videogames waar zoveel gamefans op hebben gewacht als de nieuwe GTA VI. Al maanden doen geruchten en speculaties de ronde over hoe het spel eruit gaat zien. Ontwikkelaar Rockstar Games houdt veel details nog geheim, maar de verwachtingen zijn hooggespannen.

GTA-games staan bekend om hun verhaallijnen, personages en (grove) humor. Ze spelen zich af in fictieve steden die gebaseerd zijn op echte steden. Onder meer Los Angeles, New York, Miami en Londen werden ter inspiratie gebruikt.

Het succes van het originele spel leidde tot talloze vervolgen en uitbreidingen. Grand Theft Auto III, uitgebracht in 2001, was een belangrijk moment omdat het de serie naar een driedimensionale open wereld bracht. Je kunt overvallen plegen, mensen neerschieten of auto's stelen . Daarom krijgen de GTA-spellen altijd het leeftijdsadvies 18+.

De gamefranchise begon in 1997 met het eerste deel van Grand Theft Auto, ontwikkeld door het Britse DMA Design (nu Rockstar North). Het bood spelers een wereld waarin ze missies konden voltooien en vrij konden rondrijden.

Stephanie van Lith is onder de indruk van hoe Rockstar Games telkens de aandacht trekt. De mede-oprichter van het Utrechtse gamemarketingbedrijf Game Drive weet hoe moeilijk dat is. "Opvallen tussen de vele gamereleases is een spel op zich."

Volgens Van Lith is het vooral belangrijk om steun van de gamers te krijgen en een band met ze op te bouwen. Ook opvallende pr-acties kunnen aandacht voor een spel genereren, zegt de game-marketeer. "En uiteindelijk ook een hele goede game natuurlijk."

Hack

Of Grand Theft Auto VI de verwachtingen zal waarmaken is nog niet te zeggen. Wel zijn er de afgelopen maanden beelden gelekt van het spel. Een hacker zette ze op een online fanforum. Rockstar Games bevestigde dat "een derde partij" op illegale wijze vertrouwelijke informatie had gedownload, waaronder beelden van het spel.

Rockstar zelf zei "extreem teleurgesteld" te zijn dat details over het spel op deze manier naar buiten kwamen, maar de onbedoelde glimp achter de schermen wakkerde de aandacht wereldwijd juist verder aan, zegt Van Lith.

"Het is rot voor de ontwikkelaars en betrokkenen die er zo lang aan gewerkt hebben en vervelend dat je zo de controle over een marketingcampagne verliest. Maar het heeft in dit geval misschien wel bijgedragen aan de hype rondom de eerste aankondiging van de game."

Controverses

De franchise is overigens niet zonder controverses. Sommigen vinden de reeks te gewelddadig en de games kregen in een extreem geval zelfs de schuld voor het aanzetten van een kind tot het doden van zijn oma. Daar is overigens nooit bewijs voor gevonden.

Ook kregen de makers kritiek op de transfobe grappen en stereotypen die op de hak werden genomen. Out Making Games, een organisatie die voor de rechten opkomt van de lhbti-gemeenschap in games, diende een klacht in. Rockstar verwijderde daarop de dialogen uit het spel.

Van Lith denkt dat de ontwikkelaar desalniettemin op dezelfde voet zal doorgaan. "Ze zullen misschien genuanceerder zijn, maar ik verwacht wel dat ze controversiële onderwerpen blijven aansnijden", zegt ze. "Ze schuwen de discussie niet en de vele actieve spelers van vandaag lopen hier waarschijnlijk ook niet door weg."

Van Lith is erg benieuwd naar het spel. "Het combineren van een open wereld waarin je kunt rondlopen, de actie en meeslepende verhaallijn was toentertijd vernieuwend en heel goed uitgevoerd. Kortom, een succesformule met veel kwaliteit. En de lange historie van de GTA-reeks draagt hier aan bij."