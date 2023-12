Sterke stijging gesubsidieerde hulp in huishouden, vooral bij hoge inkomens

In de eerste helft van dit jaar maakten ruim 485.000 mensen in Nederland gebruik van hulp bij het huishouden, door de overheid betaald via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dat is 27 procent meer dan dezelfde periode in 2019. In totaal kregen ruim 1,1 miljoen mensen in Nederland hulp via de Wmo, een stijging van 10 procent in vier jaar tijd. Dat meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers.

Via de Wmo kunnen mensen hulp krijgen bij het huishouden en zorg in huis. Er kan bijvoorbeeld een rolstoel of traplift mee betaald worden, persoonlijke zorg in het dagelijks leven, of hulp in de huishouding. Opvallend is dat er alleen in die laatste categorie een flinke stijging te zien is in het aantal mensen dat gebruik maakt van de wet, en dan vooral onder rijke huishoudens.

Iedereen betaalt hetzelfde

Sinds 2019 zijn vooral mensen met een hoog inkomen (met een bruto jaarinkomen van meer dan 40.000 euro) meer gebruik gaan maken van hulp in de huishouding betaald door de gemeente: in die groep is een stijging te zien van bijna 114 procent. Ook bij middeninkomens (meer dan 20.000 euro) is een flinke stijging te zien, van 69 procent. Lage inkomens zijn nauwelijks meer gebruik gaan maken van hulp in de huishouding.

Dit heeft mogelijk te maken met een wijziging die in 2019 inging: toen werd een inkomensafhankelijke bijdrage voor het gebruik van de Wmo vervangen door een abonnementstarief dat voor iedereen hetzelfde is, namelijk 19 euro per maand.