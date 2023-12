Veel schade na explosie in Zaandam, traumateam opgeroepen

Bij een explosie in een woning in Zaandam is gisteravond laat veel schade ontstaan. De melding van een woningbrand kwam rond 21.30 uur binnen bij de politie. Al snel daarna werd ook een traumateam opgeroepen, een medisch team bedoeld om hulp te bieden bij ernstig letsel. Dat meldt NH Nieuws.

Wat er precies is gebeurd in of rondom de woning is nog niet duidelijk. Omwonenden zeggen tegen een lokale verslaggever dat ze zeven explosies kort na elkaar hebben gehoord, maar dit is nog niet bevestigd door de politie.

Zwaargewonde

Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio was er sprake van een 'flinke' explosie in een woning, waarna er brand ontstond. Volgens het Noordhollands Dagblad is er bij de explosie iemand zwaargewond geraakt. Ook zou er nog gezocht worden naar eventuele slachtoffers rondom de woning. Rond 23.30 uur was de brand geblust en keerde de brandweer terug naar de kazerne.

Veel buurtbewoners zijn erg geschrokken door de explosie en brand, meldt de veiligheidsregio. Van de directe buren wordt vannacht gecontroleerd of de woning nog bewoonbaar is.