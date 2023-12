Cel en tbs met dwangverpleging voor fatale mishandeling in psychiatrische kliniek in Zuidlaren

Een 33-jarige man is veroordeeld tot anderhalf jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de fatale mishandeling van een 48-jarige medebewoner in een kliniek in het Drentse Zuidlaren. Beide mannen woonden op een afdeling voor mensen met complexe psychiatrische problemen.

Vorig jaar juli trapte de veroordeelde volgens getuigen zijn medebewoner van zijn stoel, schrijft RTV Noord. Die brak daardoor zijn nek. In het ziekenhuis bleek dat hij een hoge dwarslaesie had, waardoor hij niet meer zelfstandig kon ademen. Een dag later overleed hij.

Schizofrenie

De man was eerder op de dag van de mishandeling al gewelddadig geweest binnen de kliniek. Hij had twee medebewoners geschopt en een vrijwilliger op de kaak geslagen. Hij werd aangehouden en naar het Pieter Baan Centrum gebracht voor een observatie.

Door conclusies van dat onderzoek is de verdachte verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. Ook is geconcludeerd dat hij lijdt aan schizofrenie, een stoornis die in de loop der jaren erger wordt.

'Verkeerde dosering'

Volgens deskundigen kreeg hij in de periode van de mishandeling mogelijk niet de juiste dosering medicijnen voor zijn problematiek, die daardoor verergerde. Zijn ouders hadden diezelfde indruk, zeiden ze tijdens de rechtszaak twee weken geleden.

De officier van justitie eiste toen anderhalf jaar cel met tbs met dwangverpleging. De rechtbank neemt deze eis over. De veroordeelde heeft al anderhalf jaar celstraf gehad tijdens zijn voorarrest en gaat binnenkort naar een tbs-kliniek. Ook moet hij 17.500 euro schadevergoeding betalen aan de nabestaanden van de overleden man.