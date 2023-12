Champions League-held Pepi met Jong PSV hard onderuit tegen NAC, De Graafschap gelijk

De Superboeren staan daardoor vijfde met 30 punten uit 17 wedstrijden. Dat is twee punten minder dan de nummers 2 en 3 Roda en Emmen.

NAC Breda heeft goede zaken gedaan in de eerste divisie. De ploeg won met 0-5 bij Jong PSV en staat nu zevende. De Graafschap verzuimde om optimaal te profiteren van het puntenverlies van Roda JC, FC Emmen en ADO Den Haag van afgelopen vrijdag. In eigen huis tegen Dordrecht kwam het team van Jan Vreman niet verder dan 1-1.

Jong PSV startte met een op het oog sterk team. Zo speelde Ricardo Pepi de hele wedstrijd, maar ook Isaac Babadi speelde mee. De Amerikaan Pepi was vorige week nog goed voor de winnende treffer in de wedstrijd tegen Sevilla waarin overwintering in de Champions League werd veiliggesteld.

Bij rust stond het 0-1 na een doelpunt van de Nieuw-Zeelander Matthew Garbett. In de tweede helft liep NAC ver weg bij de beloften uit Eindhoven.

Dominik Janosek benutte een strafschop kort na rust en Roy Kuijpers tekende even later voor de 0-3. Het slotakkoord was voor Sigurd Haugen, die met twee treffers zorgde voor een 0-5 eindstand.