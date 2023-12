Iers experiment: geen mobiele telefoon voor kinderen

Wanneer is je kind oud genoeg voor een mobiele telefoon? Het is een discussie die in Nederlandse huiskamers geregeld leidt tot botsingen tussen kinderen en hun ouders. Kinderen kan het vaak niet snel genoeg gaan; ouders maken zich zorgen over de risico's. In Ierland proberen ze nu een oplossing te vinden in deze taaie discussie.

In Greystones, net onder Dublin aan de Ierse oostkust, hebben acht basisscholen, sportverenigingen en ouders de handen ineengeslagen. Samen hebben ze afgesproken dat basisschoolkinderen geen mobiele telefoon mogen hebben, ook niet thuis en in hun vrije tijd. De kinderen moeten wachten tot de middelbare school.

Reden voor het experiment, dat wereldwijd aandacht heeft gekregen, zijn zorgen over de mentale gezondheid van kinderen. Mobieltjes stellen kinderen in staat beelden en informatie te zien die niet geschikt zijn voor hun leeftijd, houden ze af van bewegen en buiten spelen en online pesten is een groeiend probleem.

En vooral: de mobiele telefoon geldt als een statussymbool. Kinderen uit armere gezinnen die zich geen mobiele telefoon kunnen veroorloven, voelen zich vaak buitengesloten. Door iedereen gelijk te behandelen, neem je die druk weg, zo is het idee.