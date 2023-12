Handbalsters groepswinnaar op WK na ruime zege op Tsjechië

Bij Nederland was een mooie rol weggelegd voor keepster Yara ten Holte. Nadat ze de vorige wedstrijd vanaf de tribune moest toekijken, stond ze nu weer in het doel. Ze deed dat uitstekend en werd gekozen tot speelster van de wedstrijd.

De keepster beleefde een mooi moment na 22 minuten. Bij 10-7 zag ze dat de Tsjechische keepster uit haar doel was en gooide ze bal vanuit haar eigen cirkel in het doel van de tegenstander. Halverwege stond het 14-8. De tweede helft werd het niet echt spannend meer.

Bondscoach Per Johansson toonde zich na afloop tegenover Viaplay opgetogen. In zijn ogen was Tsjechië de eerste echte tegenstander (na Argentinië en Congo-Brazzaville) van het toernooi en hij vond dat zijn team sterk had verdedigd.