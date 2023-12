Recorddeal: bijna 8 miljard euro betaald voor rechten Premier League

De Engelse Premier League heeft de binnenlandse tv-rechten voor de periode 2025-2029 voor een recordbedrag van 7,8 miljard euro verkocht aan Sky Sports en TNT Sports. Volgens deskundigen gaat dit om een recorddeal.

Sky Sports mag de meeste wedstrijden live uitzenden. De zender bemachtigde vier van de vijf pakketten waarop geboden kon worden. Het vijfde pakket ging naar TNT Sports. Dat betekent dat Sky 215 wedstrijden uit mag zenden, TNT 52.

De samenvattingen blijven te zien bij Match of the Day van de BBC. Amazon, dat in de huidige deal ook nog wedstrijden mag uitzenden, kreeg geen pakket toegewezen. De huidige deal, die dus tot en met komend seizoen loopt, leverde de Engelse clubs zo'n 5,8 miljard euro op in drie jaar.