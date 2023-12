Gedenkteken voor slachtoffers nazibewind op Duitse begraafplaats in Limburg

Op de Duitse oorlogsbegraafplaats in het Limburgse dorp Ysselsteyn is een nieuw monument onthuld. Het is een gedenkteken voor alle slachtoffers van het nazibewind in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Ysselsteyn is de enige Duitse oorlogsbegraafplaats in Nederland. Er zijn bijna 32.000 mensen begraven, voornamelijk Duitse militairen. Ook SS-leden, collaborateurs en Duitse burgers die in Nederland woonden tijdens de oorlog.

In het midden van de grafvelden staan nu vijf zuilen, Poorten van Herinnering, schrijft 1Limburg. Op vier ervan staan de namen van plekken waar Nederlanders werden vastgezet: Scheveningen, Amersfoort, Vught en Westerbork. De vijfde zuil bevat een tekst over de 102.000 Joden, Sinti en Roma en duizenden andere slachtoffers van het nazibewind.

Onthuld door opperrabbijn

Dat slachtoffers in tegenstelling tot de Duitse militairen vaak geen graf hebben gehad, was volgens de directeur van de begraafplaats de aanleiding voor dit monument. "Het is mooi dat er nu een plek voor hen is. Zelfs hier: op de begraafplaats van de vijand."

Het monument werd onthuld door Nederlandse opperrabbijn Binyomin Jacobs. Drie jaar geleden tekende hij nog een petitie tegen de herdenking van oorlogsmisdadigers in Ysselsteyn. "Ja, ik was scherp. Maar dat kon toen", zegt hij daarover tegen de regionale omroep. "En u ziet wat eruit voortgekomen is."

Jacobs noemt de begraafplaats nu een erkenning dat mensen kunnen veranderen in monsters, maar dat we er ook over kunnen spreken. "Er is iets doorbroken: de tijd en de geest. En dat is essentieel en belangrijk. Dit moment ontroert mij."